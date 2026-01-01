Военные США уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек

Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».0 комментариев
США ударили по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек
Американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате погибли пять человек.
Военные США нанесли удары по двум лодкам с якобы подозреваемыми в перевозке наркотиков, в результате операции были убиты пять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Южное командование вооружённых сил США.
По данным командования, «в общей сложности в ходе этих операций были убиты пять наркотеррористов – трое на первом судне и двое на втором».
Управляли лодками, по информации американских военных, якобы члены террористических организаций. Операция проходила в рамках антинаркотических мероприятий США в западном полушарии. Вашингтон оправдывает присутствие своих военных в этом регионе необходимостью борьбы с международной наркоторговлей.
Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял об уничтожении американскими военными «крупного объекта» на территории Венесуэлы. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о действиях ЦРУ, в частности, о нанесении удара беспилотником по портовой инфраструктуре этой страны.
В самой Венесуэле действия США расценивают как провокацию и нарушение международных соглашений о демилитаризации Карибского бассейна. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, подчёркивало, что односторонние решения США в этом регионе ведут к росту напряжённости и создают риски международному судоходству.
США разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.
Накануне экипаж танкера нарисовал российский флаг на борту судна во время спасения от американских военных в Атлантическом океане.