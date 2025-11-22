Фигурант дела о фейках об армии России сбежал от суда Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обвиняемый по уголовному делу о распространении фейков об армии скрылся от суда в Москве, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о мужчине по фамилии Божовский, который был отправлен под домашний арест в апреле и оставался под этой мерой до осени. В сентябре столичный суд вынес ему приговор по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, но подробности приговора не уточняются.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты за период до полутора лет, а также возможность принудительных работ либо лишения свободы сроком до одного года. В октябре против Божовского было возбуждено новое уголовное дело – теперь по более тяжкой, второй части той же статьи, связанной с распространением недостоверной информации об армии по мотивам ненависти.

Однако уже в ноябре производство по новому делу было приостановлено из-за того, что обвиняемый скрылся, а его местонахождение неизвестно. По открытым данным, весной этого года СМИ писали о задержании москвича Василия Божовского, маркетолога, работавшего в крупных рекламных и маркетинговых агентствах.

