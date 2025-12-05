  • Новость часаГлава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ
    Как российские войска вбивают клин между Краматорском и Константиновкой
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения
    Моди назвал главную силу в отношениях России и Индии
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 21:02 • Новости дня

    Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева

    МИД: Международный суд ООН выразил готовность дать оценку преступлениям Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН заявил о готовности дать юридическую оценку обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников, сообщил МИД России.

    Суд встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения России против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Как подчеркнули в МИД России, все возражения Киева относительно якобы недопустимости российских требований были полностью отклонены, а претензии России суд принял к рассмотрению в полном объеме.

    «Подтвердив сегодня юридическую допустимость российских требований, Международный суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о квалификации киевского режима как преступной группировки.

    5 декабря 2025, 10:40 • Новости дня
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев получает настойчивые рекомендации от европейских лидеров не идти на уступки России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, пишет The Wall Street Journal.

    Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского проявлять осторожность в отношении усилий США по скорейшему заключению мирного соглашения, передает The Wall Street Journal.

    В их посыле содержалась рекомендация не соглашаться на условия России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    Особое внимание было уделено необходимости компенсировать риски, если Киев рассмотрит уступки Москве под давлением США. По данным издания, европейские коллеги Зеленского выразили обеспокоенность тем, что США стремятся к быстрому миру, игнорируя мнение партнеров по Европе.

    В публикации отмечается, что в последние дни европейские переговорщики столкнулись с тем, что их участие в обсуждении американских инициатив минимально. В итоге лидеры ЕС озвучили опасения, что Киев может оказаться в уязвимом положении при резком изменении позиции Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия заявила о защите российских активов на своей территории.

    Президент Франции Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил рост вероятности скорого урегулирования конфликта в связи с ослаблением позиций Зеленского.

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    5 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерца дискредитировал себя разжиганием войны, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя своей позицией, пишут «Ведомости».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев среди обвинений в адрес Мерца назвал разжигание войны, саботаж мира, самоубийственные решения для западной цивилизации, неконтролируемую миграцию и упрямую глупость.

    Поводом для критики стала публикация в издании Der Spiegel, где указывается, что Мерц призвал Владимира Зеленского проявлять осторожность при общении с американской стороной. По данным издания, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предостерегли европейских лидеров о возможном «предательстве» со стороны США при обсуждении украинского вопроса.

    Отмечается, что Мерц и Макрон предположили, что Вашингтон может проигнорировать украинские территориальные претензии и не обозначать четкие гарантии безопасности Киеву. Дмитриев, комментируя эти сведения, подчеркнул, что нынешние действия Мерца ведут к дискредитации как его собственной фигуры, так и позиций западных государств.

    Власти Германии заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не будет делать уступки, которые могли бы ускорить завершение конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы не вызывает интереса, поскольку местные элиты сделали ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейские политики стараются замять скандалы вокруг Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии каналу «Звезда».

    Ушаков сообщил, что Джаред Кушнер подключился к российско-украинскому урегулированию уже некоторое время назад и отличается особой активностью, передает ТАСС.

    Он отметил: «Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу».

    По его словам, участием в диалоге Кушнер внес организованность и последовательность в процесс переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива пригласить Кушнера на встречу с президентом России исходила непосредственно от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    5 декабря 2025, 08:21 • Новости дня
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    5 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть депортированы уже в ближайшие недели, пишет Haaretz.

    Как пишет Haaretz, десятки тысяч граждан Украины, получивших убежище, могут лишиться своего статуса и оказаться под угрозой выдворения до конца декабря, передает РИА «Новости».

    Власти Израиля отказались продлевать статус защиты для украинских беженцев, находящихся на территории страны. Ситуация изменилась после передачи вопроса о беженцах под контроль премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В публикации подчеркивается, что из-за отсутствия действующего министра внутренних дел, «который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры», полномочия в этом вопросе перешли к главе правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов рассматривают возможность скорого прекращения работы муниципальных центров для беженцев с Украины. В Шотландии лейбористская администрация отменила ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    5 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за последние сутки освободили Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в зоне СВО.

    Южная группировка за последнюю неделю освободила Клиновое. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1085 военнослужащих, 22 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и бронемашин, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели группировкой «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    Всего же за минувшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    На данном направлении общие потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Красноармейска. Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, бронемашина, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ.

    Напомним, ВС России два дня назад освободили Червоное в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    5 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на портовую инфраструктуру в Темрюке произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    По информации, опубликованной в Telegram оперативного штаба, атака БПЛА киевского режима привела к «повреждению элементов портовой инфраструктуры в Темрюке».

    В результате инцидента произошло возгорание, на месте происшествия действуют специальные и экстренные службы. По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, для ликвидации огня были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

    По предварительной информации, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске украинские беспилотники повредили частные дома и автомобиль. В Грайвороне в результате удара беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

    5 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Дания сократила объем военной помощи Киеву на 2026 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания в 2026 году планирует отправить Киеву военную помощь на сумму почти в два раза меньше, чем в этом году, и сократить ее всего до 156 миллионов долларов к 2028 году, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на ответ датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена парламентской комиссии по обороне.

    Дания собирается существенно сократить объем военной помощи Киеву уже с 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные телерадиокомпании DR и официального ответа министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена парламентской комиссии по обороне.

    Как отмечается в сообщении, министр обороны Дании сообщил: «В следующем году Дания даст Киеву 9,4 млрд крон (1,4 млрд долларов). В прошлом году мы дали 16,5 млрд крон (2,5 млрд долларов), а годом до того это было почти 19 млрд крон (2,9 млрд долларов)».

    По данным минобороны Дании, общий объем помощи будет неуклонно снижаться: в 2027 году планируется выделить Киеву 7,1 млрд крон (1,1 млрд долларов), а уже к 2028 году эта сумма сократится до 1 млрд крон (156 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания не планирует добиваться политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Дания пытается наращивать силы НАТО в районе Балтики. Дания готова оплатить поставку систем Patriot для ВСУ.

    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    4 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    Путин: Россия восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в интервью India Today ответил на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее «красные линии». «Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите – и обязательно сделает это – своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях», – приводит его ответ ТАСС.

    Он указал, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом. Также президент отметил запрет русского языка и широкий спектр ограничений, создающих многочисленные проблемы для проживающего там населения.

    Российский лидер напомнил, что инициатором конфликта была не Россия. По его словам, западные страны содействовали госперевороту на Украине, что привело к событиям в Крыму и эскалации на юго-востоке страны.

    «Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения.

    Президент добавил, что после продолжительных попыток урегулирования Россия была вынуждена признать республики Донбасса и начать оказывать поддержку их жителям. Путин подчеркнул, что специальная военная операция стала попыткой закончить войну: «А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории».

    По словам президента, жителям Донбасса и Новороссии, не согласным с воссоединением с Россией, никто не мешал покинуть регион и переселиться на Украину. Он добавил, что всем была предоставлена возможность свободно проголосовать на референдуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах. Путин также подчеркнул, что Россия не проводила аннексии Крыма и лишь откликнулась на просьбу жителей полуострова. Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию: «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».

    5 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сохранил как минимум десять должностей в аппарате украинского правительства, сообщают украинские СМИ.

    В частности, Ермак остается в составе штаба верховного главнокомандующего, Совета по национальной безопасности и обороне, а также выступает заместителем председателя Комиссии по вопросам антикоррупционной политики, передает ТАСС.

    Кроме того, он сопредседатель группы «Ермака-Макфола», которая занимается разработкой санкций в отношении России. Его имя фигурирует также в комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, Национальной инвестиционной комиссии, координационном штабе по гуманитарным и социальным вопросам, комиссии государственных наград и Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

    Ермак значится среди членов группы «Ермака-Расмуссена», прорабатывающей гарантии безопасности для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ермак подал в отставку после проведения обысков украинскими антикоррупционными органами. Он заявил, что не держит зла на Зеленского. Издание Economist сообщило, что Ермак был «вне себя», когда покидал пост главы офиса Зеленского.

    5 декабря 2025, 04:01 • Новости дня
    Times заявила о готовности Лондона передать Киеву замороженные российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство готово предоставить Украине 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млн долларов) из замороженных российских активов, но для этого пока нет механизма, сообщили правительственные источники.

    Министр иностранных дел Британии Иветт Купер в ходе встречи с представителями стран НАТО заявила, что требуется «скоординированный план использования этих российских суверенных активов». Это, по ее мнению, должно «не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе», но и направить «мощный сигнал до России».

    Однако источник в правительстве пояснил, что механизм разблокировки средств, которые находятся в Великобритании, для передачи Киеву пока отсутствует, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе не хватает денег, чтобы продолжать оказывать помощь на Украине. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear, но бельгийские власти не хотят идти на подобные меры.

    5 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Обыски прошли у депутата Рады Анны Скороход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антикоррупционные органы совместно с СБУ проводят обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход, которую связывают с делом бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.

    НАБУ, САП и Служба безопасности Украины сообщили, что разоблачили преступную группу, которую, по их данным, возглавляла народный депутат. В сообщении антикоррупционного ведомства говорится: «Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали – впоследствии».

    Анна Скороход подтвердила в своем Telegram-канале, что в ее доме проходят обыски. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что депутат и ее сообщники вымогали у предпринимателя 250 тыс. долларов.

    Ранее в ноябре Центр противодействия коррупции сообщал, что как минимум пять депутатов украинского парламента фигурируют в скандальных аудиозаписях, сделанных в квартире Тимура Миндича. В этих материалах упоминается и имя Анны Скороход, которую также подозревают в причастности к коррупционной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты сравнили украденные на Украине миллионы с годовым бюджетом одной из бригад ВСУ.

    Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Миндича и Цукермана по делу о хищениях. Олег Царев напомнил, что Владимир Зеленский в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.

