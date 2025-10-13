Лукашенко сообщил о выделении Белоруссии земли для туркластера в Омане

Лукашенко: Оман выделит Белоруссии участок для туристического кластера

Tекст: Вера Басилая

О выделении Белоруссии участка земли в Омане для развития туристического кластера сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА. Он подчеркнул, что проект нацелен на создание масштабной инфраструктуры для привлечения белорусских туристов и расширения экономического сотрудничества.

По словам Лукашенко, Оман открыт для белорусских инвестиций не только в туризм, но и в другие сферы.

«Порты, заводы – пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается!» – заявил президент, добавив, что также рассматривается возможность реализации совместных промышленных проектов.

Оманская сторона выразила готовность участвовать в крупных инициативах на территории Белоруссии, в том числе в строительстве целлюлозно-картонного комбината. Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве в этой сфере, а общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,4 млрд долларов. Планируемая мощность предприятия составит 800 тыс. тонн продукции в год.

Также подписаны дорожная карта развития сотрудничества и межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках между странами.

