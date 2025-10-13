Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Лукашенко сообщил о выделении Белоруссии земли для туркластера в Омане
Лукашенко: Оман выделит Белоруссии участок для туристического кластера
Белоруссия получит участок в Омане для создания крупного туристического кластера, что расширит возможности отдыха белорусских граждан за пределами Турции и ОАЭ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
О выделении Белоруссии участка земли в Омане для развития туристического кластера сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА. Он подчеркнул, что проект нацелен на создание масштабной инфраструктуры для привлечения белорусских туристов и расширения экономического сотрудничества.
По словам Лукашенко, Оман открыт для белорусских инвестиций не только в туризм, но и в другие сферы.
«Порты, заводы – пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается!» – заявил президент, добавив, что также рассматривается возможность реализации совместных промышленных проектов.
Оманская сторона выразила готовность участвовать в крупных инициативах на территории Белоруссии, в том числе в строительстве целлюлозно-картонного комбината. Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве в этой сфере, а общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,4 млрд долларов. Планируемая мощность предприятия составит 800 тыс. тонн продукции в год.
Также подписаны дорожная карта развития сотрудничества и межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках между странами.
Ранее Лукашенко заявил, что проблема с тараканами не должна угрожать туристической привлекательности Белоруссии.
Сами белорусы часто направляются в отпуск в Крым и Краснодарский край. Они также посещают местные достопримечательности и Азовское море.