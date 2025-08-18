Лукашенко заявил, что тараканы не должны угрожать туризму в Белорусии

Президент Белоруссии Лукашенко поручил избавиться от тараканов для роста туризма

Tекст: Евгения Караваева

На совещании с членами правительства Лукашенко заявил, что недостаточный уровень чистоты в гостиницах напрямую отразится на потоке иностранных туристов, передает ТАСС.

По словам белорусского лидера, даже самые привлекательные мероприятия не помогут, если в отелях будут насекомые: «Если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут».

Лукашенко обратил внимание, что уровень сервиса должен соответствовать ожиданиям не только иностранных гостей, но и самих белорусов. Он добавил, что многие граждане уже выбирают отдых внутри страны, но для дальнейшего роста нужны улучшения качества услуг и развитие инфраструктуры.

Президент поручил правительству обозначить конкретные экономические показатели, которых планируется достичь в туристической отрасли к концу пятилетки, а также в среднесрочной перспективе. Он напомнил, что на следующую пятилетку задача сделать туризм национальным проектом и реализовать его экономический потенциал поставлена как приоритет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Александра Лукашенко.

А сами белоруссы зачастую направляются в отпуск в Крым и Краснодарский край, чтобы посетить местные достопримечательности и Азовское море.