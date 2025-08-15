Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей

Tекст: Денис Тельманов

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил бывшего президента США Дональда Трампа с семьей посетить Минск во время телефонного разговора, передает РИА «Новости».

Канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, уточнил, что Дональд Трамп принял приглашение. В сообщении отмечается: «Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято».

Разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа прошел 15 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать западным странам тысячи заключенных, однако представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

Юрист Дональда Трампа Джон Коул рассказал об эпизоде с ужином у Лукашенко, после которого белорусский президент помиловал лидера оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек.

Лукашенко и спецпосланник США Кит Келлог обсудили санкции против Белоруссии, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и отношения с Москвой и Пекином.