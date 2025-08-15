  • Новость часаПесков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россию пригласили на похороны Запада
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Африканский союз заявил о дискриминации континента на картах мира
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным
    Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС после пожара на «Эластике»
    МВД Сербии сообщило о ранении 75 полицейских при беспорядках
    Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протест
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 18:05 • Новости дня

    Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Александра Лукашенко, о чем стало известно после телефонного разговора между лидерами.

    Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил бывшего президента США Дональда Трампа с семьей посетить Минск во время телефонного разговора, передает РИА «Новости».

    Канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, уточнил, что Дональд Трамп принял приглашение. В сообщении отмечается: «Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято».

    Разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа прошел 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил передать западным странам тысячи заключенных, однако представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

    Юрист Дональда Трампа Джон Коул рассказал об эпизоде с ужином у Лукашенко, после которого белорусский президент помиловал лидера оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек.

    Лукашенко и спецпосланник США Кит Келлог обсудили санкции против Белоруссии, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и отношения с Москвой и Пекином.

    15 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

    Политолог Мартынов: Свитер «СССР» Лаврова на Аляске – отсылка к отношениям с США в ХХ веке

    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере «СССР», чтобы напомнить про богатый опыт двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также подчеркнуть свою осведомленность во внутриамериканских трендах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере «СССР» может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде – напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», – продолжил собеседник.

    На ваш взгляд
    Готовы ли вы вне дома носить одежду с советской символикой?




    Результаты

    «Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный», – заключил аналитик.

    Ранее в Сети показали видео приезда главы МИД России Сергея Лаврова в отель в Анкоридже в преддверии российско-американского саммита. На себя обратил внимание свитер дипломата с надписью: «СССР». Глава ведомства также признался, что он не впервые на Аляске.

    В пятницу после 22.00 мск на Аляске начнутся исторические переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какие роли и задачи могут быть на саммите у каждого из членов российской делегации: помощника президента Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова, руководителя Минфина Антона Силуанова и министра обороны Андрея Белоусова, а также главы Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилла Дмитриева.

    Комментарии (13)
    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (25)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске

    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, ощущает ли он мандраж перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске, выразил недоумение: «А что это такое?», передает ТАСС.

    Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит стартует 15 августа в 22.30 по московскому времени в Анкоридже. По его словам, ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг специальной военной операции на Украине, однако президенты Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудят обеспечение мира, безопасности и другие актуальные международные вопросы.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Российскую делегацию, помимо Путина, представят Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При необходимости к встрече смогут подключиться и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (8)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Захарова пошутила о желании Зеленского попасть на переговоры на Аляске

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором прокомментировала видео с замеченным на Аляске рядом с вероятной площадкой предстоящих переговоров президентов России и США лосем.

    «(Украинский лидер Влдадимир) Зеленский уже не знает, что придумать», – пошутила Захарова, разместив в своем Telegram-канале видео с забредшим на площадку переговоров российской и американской делегаций лосем.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Как заявил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

    Комментарии (3)
    15 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске

    В состав делегации США вошли госсекретарь Рубио и директор ЦРУ Рэтклифф

    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В делегацию, сопровождающую Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным в Анкоридже, вошли глава Госдепа Марко Рубио, главы Минфина и Минторга Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщил Белый дом.

    Вместе с главой администрации США Дональдом Трампом в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Кроме того, в делегацию включен специальный посланник Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Белый дом сообщил, что в поездке также примут участие шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон и Дэн Скавино, а также директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Левитт и Ник Луна.

    В состав делегации вошел спичрайтер Трампа Росс Уортингтон и ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев


    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски.

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Аляске представит команда профессионалов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, сообщил канал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

    Президент США Дональд Трамп собирается встретить президента России Владимира Путина с почестями на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным источников NBC, речь идет о встрече на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где для Путина будет расстелена красная дорожка. Источники подчеркивают, что точная программа и этапы мероприятия еще не утверждены. Вопросы протокола и организационные детали продолжают обсуждаться на уровне американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.


    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти предложили вознаграждение в 6 млн долларов за сведения, которые позволят задержать руководителей российской криптобиржи Garantex, сообщил Госдеп.

    Госдепартамент пояснил, что 5 млн долларов предложены за сведения о гражданине России Александре Мире Серде, а еще 1 млн – за информацию о других топ-менеджерах компании, передает ТАСС.

    По версии США, площадка Garantex использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и торговли наркотиками. В документе подчеркивается, что только с апреля 2019 по март 2025 года через биржу прошло операций с криптовалютой на сумму порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржа Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Евросоюз также ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи. Весной 2025 года Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex. В марте 2025 года власти Индии задержали по запросу США администратора биржи – гражданина Литвы Алексея Бесчокова.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски Данливи: Трамп первым прибудет в Анкоридж и лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

    Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.

    Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 03:29 • Новости дня
    Лавров прибыл на Аляску
    Лавров прибыл на Аляску
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, сообщают информационные агентства.

    Как указывает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24, еще один самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из Москвы, приземлился в Анкоридже около 03.05 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кремль назвал состав российской делегации на предстоящих переговорах.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

    Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-96, вылетевший из Москвы, совершил посадку в Анкоридже, куда прибыла группа для организации саммита между Россией и США.

    Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.

    ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:19 • Новости дня
    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с проблемами на Аляске

    Bloomberg: Секретная служба США столкнулась с нехваткой ресурсов на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже, сообщает Bloomberg.

    Американская секретная служба столкнулась с рядом трудностей при подготовке к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным источников агентства, сотрудники службы пережили сложную неделю: когда Трамп объявил о встрече, единственный агент в регионе начал готовиться к приему сотен коллег и усилению мер безопасности.

    Из-за географического положения Аляски подготовка осложняется ограниченным количеством гостиничных номеров и автомобилей для аренды в Анкоридже. Несмотря на то, что перевозка оборудования и оружия по США не вызывает ограничений, специфика региона создает дополнительные сложности.

    Кроме того, нагрузка на Секретную службу увеличилась из-за одновременного проведения других важных мероприятий. Сотрудники обеспечивают поездку вице-президента США Джей Ди Вэнса в Британию и участвуют в подготовке к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также продолжают охранять бывших президентов и вице-президента. Дополнительно часть сотрудников направлена в Вашингтон для реализации антикриминального плана Трампа.

    Источники агентства отметили, что Секретная служба пока ожидает официального согласования полного плана по безопасности на саммите от российской стороны.

    Ранее сообщалось, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    В Анкоридже усилили охрану в гостиницах города и организовали круглосуточное патрулирование улиц.

    Для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал фото Аляски
    Дмитриев опубликовал фото Аляски
    @ Kirill A. Dmitriev/X

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета.

    Дмитриев опубликовал фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). В комментарии к снимкам он отметил, что на Аляске «солнечно и красиво».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два самолета Ил-96 совершили посадку в Анкоридже. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США Владимира Путина и Дональда Трампа. Дмитриев будет принимать участие в предстоящих переговорах между Россией и США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО
    Российские войска освободили Александроград в ДНР
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления
    Польша обиделась на баннер израильских болельщиков «Убийцы с 1939 года»
    США удвоили вместимость тюрем для иммигрантов к 2026 году
    Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      4 комментария
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации