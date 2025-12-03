Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.0 комментариев
Дмитриев показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля
Во время визита в Москву спецпосланник США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым осмотрели Грановитую палату Кремля, построенную в XV веке.
Делегация американских гостей во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером осмотрела Грановитую палату во время визита, передает ТАСС.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото их визита в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признанной экстремистской в России) с подписью «Диалог Россия – США». Грановитая палата была построена в 1487–1491 годах и служила тронным залом для Иванa III.
Перед переговорами американские гости пообедали с Дмитриевым в московском ресторане и совершили прогулку по центру города, а также оценили здание Большого театра. По Москве делегация передвигалась на автомобилях Aurus. В Кремль прибыли пешком с Красной площади.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась около полуночи через пять часов после начала.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.
