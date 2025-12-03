Дмитриев показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля

Tекст: Елизавета Шишкова

Делегация американских гостей во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером осмотрела Грановитую палату во время визита, передает ТАСС.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото их визита в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признанной экстремистской в России) с подписью «Диалог Россия – США». Грановитая палата была построена в 1487–1491 годах и служила тронным залом для Иванa III.

Перед переговорами американские гости пообедали с Дмитриевым в московском ресторане и совершили прогулку по центру города, а также оценили здание Большого театра. По Москве делегация передвигалась на автомобилях Aurus. В Кремль прибыли пешком с Красной площади.

Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась около полуночи через пять часов после начала.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой и яблочной шарлоткой.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.