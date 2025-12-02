  • Новость часаВ крупном ДТП на М-12 в Нижегородской области пострадали 17 человек
    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине
    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    2 декабря 2025, 22:22 • Новости дня

    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками

    Уиткофф и Кушнер попробовала посикунчики, кулебяку, оленину и русские закуски в Москве

    Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер угощались в московском ресторане пирожками-посикунчиками, филе оленя, перепелкой с гречкой, яблочной шарлоткой.

    Меню обеда, организованного для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включало разнообразные русские блюда, передает РИА «Новости».

    Им подали салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», фирменные посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

    Традиционные пермские посикунчики, представляющие собой мясные пирожки из пельменного теста с начинкой из говядины и свинины, были такими, которые особенно понравились гостям.

    Директор ресторана Savva Максим Романцев, где обедали Уиткофф и Кушнер, отметил, что Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре». Больше всего спецпосланнику США понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам, передает «Москва24».

    Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти. В прошлом визите Уиткофф гулял по центру Москвы и пробовал чебуреки, а на переговорах в Петербурге успел посетить синагогу и Исаакиевский собор.

    Ранее Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    2 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»

    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, где обсудят продвижение мирной инициативы Трампа на Украине, это день будет важным для мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира, передает ТАСС.

    Он отметил, что в этот день в Москве ожидается прибытие команды, разработавшей соглашение Дональда Трампа по мирному урегулированию в Газе, чтобы обсудить продвижение мирной повестки Трампа, теперь уже применительно к Украине.

    «Важный день для мира», – отметил Дмитриев.

    Ранее в Белом доме заявили, что пункты мирного соглашения по Украине дорабатывались и корректировались в ходе переговоров.

    Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что на встрече в Москве возможен также приезд Джареда Кушнера.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пройдут во второй половине дня 2 декабря в Москве.


    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    1 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    США и Украина провели сложные переговоры о территориях

    Axios: Переговоры США и Украины были трудными из-за территориальных вопросов

    США и Украина провели сложные переговоры о территориях
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации между представителями США и Украины, которые прошли во Флориде, были непростыми и были сфокусированы на вопросах территориальных границ, сообщает портал Axios.

    По данным портала Axios, консультации между представителями США и Украины, прошедшие в воскресенье во Флориде, носили напряженный и сложный характер, основной акцент был сделан на территориальных разногласиях, передает ТАСС.

    По словам украинских чиновников, переговоры были сложными, но при этом продуктивными. Обсуждался вопрос о том, где может пройти фактическая граница между Украиной и Россией в случае урегулирования.

    Axios отмечает, что американская сторона настаивает на уступках со стороны Украины по территории ради заключения мирных соглашений. Источники подчеркивают, что обсуждение в основном было сосредоточено на контроле над территориями.

    Во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, являющийся зятем Трампа. Украинскую делегацию возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

    Дональд Трамп прокомментировал итоги консультаций, заявив, что существуют «хорошие шансы» достичь договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    30 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
    Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале недели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Визит Уиткоффа состоится до отъезда Владимира Путина в Индию, запланированного на четверг.

    Песков отметил, что догадка корреспондента о возможной дате визита Уиткоффа – с понедельника по среду – полностью верна. «Методом дедукции вы правильно угадали», – заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    1 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры

    Трамп: Ситуация с коррупцией на Украине не помогает переговорам по урегулированию

    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация с коррупцией... она не помогает», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде смогли «поладить» и продвигаются вперед. Трамп добавил, что целью переговоров является прекращение гибели людей, а также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом он сказал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Он рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Трамп подтвердил, что Уиткофф планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Агентство Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф совершит визит в Россию в ближайшие дни.

    2 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль считает инициативы администрации президента США Дональда Трампа возможной основой для будущих соглашений по урегулированию ситуации на Украине и отмечает роль США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что предстоящие финальные договоренности по ситуации на Украине должны основываться на предложениях Трампа, назвав их «очень хорошей основой». Песков отметил, что урегулирование этого вопроса требует решения ряда принципиальных задач, передает ТАСС.

    Представитель Кремля в ходе брифинга для индийских журналистов в преддверии саммита России и Индии заявил, что Соединенные Штаты проводят очень эффективное посредничество по Украине.

    «Посредничество США очень эффективно, и мы надеемся, что посредничество США будет успешным. И мы готовы внести свой вклад в это, потому что мы заинтересованы в мире», – отметил он, добавив, что Москва рассчитывает на продолжение таких усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль не раскрывает детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, и многие из них были решены благоприятным образом.

    2 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Кремль: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Кремль в Telegram-канале сообщил, что с российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется».

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    30 ноября 2025, 22:57 • Новости дня
    CNN и AFP оценили ход переговоров США и Украины во Флориде

    CNN: Переговоры США и Украины во Флориде проходят жестко

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Украины во Флориде об урегулировании украинского конфликта проходят «жестко» и «нелегко», сообщают CNN и Agence France-Presse.

    Как сообщает CNN, переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». По данным телеканала, обсуждаются «наиболее чувствительные вопросы», связанные с урегулированием конфликта, и дискуссия, несмотря на сложности, имеет положительную динамику, передает ТАСС.

    Источник Agence France-Presse в украинской делегации сообщает, что «процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений». При этом он заявил о конструктивности переговоров и стремлении зафиксировать конкретные договоренности для последующего диалога с Россией, передает РИА «Новости».

    Другой источник уточнил, что США добиваются согласования финальных позиций по ряду пунктов до того, как представить их в Москве. Он также заявил, что американская сторона оказывает давление на украинскую делегацию с целью убедить ее принять сделку. Источник сказал, что США «видят себя исключительно как посредники, а не как сторона», поддерживающая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Киева проводят во Флориде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что среди ключевых тем переговоров обсуждаются сроки проведения выборов.

    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    30 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Рубио заявил о «хорошем понимании» Вашингтоном позиции России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты хорошо понимают позицию российского руководства по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «У нас есть довольно хорошее понимание их взглядов», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он уточнил, что представители США регулярно взаимодействуют с российскими коллегами «на разных уровнях».

    Рубио отметил, что Москва должна «быть частью уравнения» в урегулировании ситуации на Украине. В этом контексте он сообщил, что переговоры «продолжатся позднее на неделе, Уиткофф отправляется в Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Рубио заявил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по Украине. Американская сторона провела встречу с украинской делегацией во Флориде.

    1 декабря 2025, 03:21 • Новости дня
    WSJ заявила, что США и Украина не решили вопрос гарантий для Киева

    WSJ: Вопрос гарантий для Украины остался нерешенным после переговоров во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву со стороны Запада не был решен по итогам переговоров США и Украины во Флориде, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    По данным Wall Street Journal, «ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», передает РИА «Новости».

    Кроме того, газета отмечает, что на переговорах во Флориде обсуждалась возможность территориальных обменов между Россией и Украиной. Среди других тем, пишет издание, остается вопрос о том, будет ли Россия настаивать на международном признании новых регионов, воссоединившихся с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская и американская делегации провели встречу во Флориде, которую глава украинской делегации Рустем Умеров назвал успешной и продуктивной.

    Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что Вашингтон реалистично относится к сложности переговорного процесса по регулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России крайние сроки по завершению конфликта и считает, что украинское урегулирование не является главным вопросом для Соединённых Штатов.

    1 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании обсуждать план по Украине публично

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль не намерен раскрывать детали предложенного США плана по Украине, предпочитая вести переговоры без широкого освещения в прессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия заинтересована в успехе переговорного процесса по Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не планирует вести обсуждение мирного плана через СМИ.

    Песков заявил: «Ради успеха процесса – а мы заинтересованы в успехе – мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ». Так пресс-секретарь прокомментировал вопросы по поводу возможного раскрытия позиции Кремля относительно ключевых пунктов плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с двадцати восьми до двадцати двух, и многие из них были решены благоприятно.

    Владимир Путин допустил, что план Соединенных Штатов может быть использован как основа для урегулирования на Украине.

    1 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом 2 декабря

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом состоятся во второй половине дня 2 декабря в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Встреча российского президента Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет во второй половине дня 2 декабря, передает ТАСС.

    Данную информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив: «Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал».

    Песков уточнил, что переговоры намечены на вторую половину дня. Также представитель Кремля сообщил, что сегодня у президента России состоятся несколько закрытых совещаний, посвященных подготовке к российско-американским контактам, которые намечены на завтра.

    Он также подтвердил, что кадры начала встречи будут опубликованы. По поводу возможных заявлений по ее итогам Песков сказал: «Посмотрим».

    Ранее Песков подтвердил, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России в Индию.

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что встреча Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным ожидается в Москве и участие в ней может принять Джаред Кушнер.

    Трамп рассказал о направлении своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    1 декабря 2025, 01:05 • Новости дня
    Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря

    Tекст: Антон Антонов

    Специальный представитель президента США Стив Уиткофф намерен отправиться в Москву 1 декабря, сообщает Agence France-Presse.

    «Уиткофф направится в Москву в понедельник», – сообщает Agence France-Presse .

    По данным AFP, его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться во вторник, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда Путина в Индию.

    Кулеба спрогнозировал Украине тактическое поражение
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО
    В МИД РФ сравнили позицию Польши с бизнесом на реликвиях Холокоста
    Силуанов: Россияне не заметят роста НДС
    Депутатов призвали найти решение созданной «схемой Долиной» проблемы
    Пассажиры отказались выходить из севшего не в том аэропорту самолета
    В автомобилях Omoda C7 выявлена опасная при аварии неисправность

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

