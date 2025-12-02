Уиткоффа и Кушнера в Москве накормили посикунчиками

Уиткофф и Кушнер попробовала посикунчики, кулебяку, оленину и русские закуски в Москве

Tекст: Вера Басилая

Меню обеда, организованного для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, включало разнообразные русские блюда, передает РИА «Новости».

Им подали салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», фирменные посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.

Традиционные пермские посикунчики, представляющие собой мясные пирожки из пельменного теста с начинкой из говядины и свинины, были такими, которые особенно понравились гостям.

Директор ресторана Savva Максим Романцев, где обедали Уиткофф и Кушнер, отметил, что Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре». Больше всего спецпосланнику США понравились посикунчики с крабом и лепешки с сыром, которые он попросил сам, передает «Москва24».

Помимо основных блюд, стол был украшен классическими закусками – красной, черной и щучьей икрой, крабами, гребешком и ассорти из русских рыбных и мясных продуктов. На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти. В прошлом визите Уиткофф гулял по центру Москвы и пробовал чебуреки, а на переговорах в Петербурге успел посетить синагогу и Исаакиевский собор.

Ранее Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

