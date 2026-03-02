Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Первый рейс из Омана после атаки на Иран прибыл в Москву
Пассажирский самолет Oman Air из Маската успешно приземлился в московском аэропорту Шереметьево впервые после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
Первый рейс из Омана после приостановки авиасообщения на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Москву, передает РИА «Новости».
По данным онлайн-табло аэропорта, самолет Oman Air с номером WY 183 вылетел из Маската и приземлился в Шереметьево в 21.51.
Ранее рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево впервые за почти трое суток.