  • Новость часаИран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран решил взять измором США и Израиль
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии эскалацию на Ближнем Востоке
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров
    Катар заявил об уничтожении двух летевших из Ирана Су-24
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    11 комментариев
    2 марта 2026, 22:25 • Новости дня

    Первый рейс из Омана после атаки на Иран прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет Oman Air из Маската успешно приземлился в московском аэропорту Шереметьево впервые после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Первый рейс из Омана после приостановки авиасообщения на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Москву, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-табло аэропорта, самолет Oman Air с номером WY 183 вылетел из Маската и приземлился в Шереметьево в 21.51.

    Ранее рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево впервые за почти трое суток.

    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    Комментарии (11)
    2 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке.

    Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

    Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

    Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.

    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    NourNews: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы

    Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран осуществил запуск сверхтяжелой ракеты в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке.

    Агентство NourNews опубликовало видеозапись запуска, подчеркнув, что атака была направлена на американские объекты в регионе, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.

    Между тем военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.


    Комментарии (8)
    2 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана

    Пентагон: Операция США против Ирана «Эпическая ярость» является воздушной

    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    @ Sra Julia Lebens/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    «Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – заявил он, передает ТАСС.

    При этом Хегсет не упомянул о возможном участии сухопутных сил.

    Напомним, Пентагон официально присвоил военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км. Также при ударе по Ирану использовали новый вариант крылатой ракеты Tomahawk.

    Комментарии (8)
    2 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    QatarEnergy прекратила производство СПГ после атаки беспилотников
    QatarEnergy прекратила производство СПГ после атаки беспилотников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Причиной стали атаки беспилотных летательных аппаратов по производственным площадкам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид, передает РИА «Новости».

    «В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов», – заявили в компании.

    Напомним, два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с иранской территории, атаковали промышленные и энергетические объекты в Катаре.

    МИД Катара сообщил о попытках Ирана ударить по Дохе.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи

    Al Alam: Жена Хаменеи умерла от полученных во время атак Израиля и США ранений

    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от ранений, полученных в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана, сообщил иранский телеканал Al Alam.

    По информации NourNews, она находилась в состоянии комы после атаки 28 февраля, передает ТАСС.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права

    В ходе встречи заместителя главы МИД России Георгия Борисенко с послом Ирана Каземом Джалали российская сторона выразила категорическое осуждение убийства Хаменеи и других иранских представителей.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в Министерстве иностранных дел.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что приоритетом должны стать шаги по обеспечению безопасности мирных жителей и сохранению гражданской инфраструктуры во всех странах региона.

    «Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона», – заявили в МИД.

    Ранее заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (12)
    2 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    Комментарии (4)
    2 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Танкер Stena Imperative под флагом США получил повреждения в порту Бахрейна

    Танкер Stena Imperative под флагом США пострадал от двух боеприпасов в порту в Бахрейне

    Tекст: Ольга Иванова

    В порту Бахрейна произошел инцидент с американским танкером Stena Imperative, который получил повреждения после попадания двух боеприпасов.

    Танкер Stena Imperative, который ходит под флагом США, был поврежден двумя боеприпасами в порту Бахрейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters и источники в сфере грузоперевозок. Инцидент произошёл, когда судно находилось на стоянке.

    В публикации агентства отмечается прямая цитата: «Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами на стоянке в порту в Бахрейне». Другие детали происшествия, включая возможные причины атаки и информацию о пострадавших, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.

    Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на нефтяной танкер MKD VYOM у берегов страны, в результате которой погиб член экипажа.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность риском расширения конфликта, охватившего несколько стран Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, передает Кремль. Стороны выразили серьезную обеспокоенность рисками расширения зоны конфликта, который уже затронул несколько арабских государств и несет угрозу катастрофических последствий.

    Путин подчеркнул необходимость скорейшего решения сложившейся крайне опасной ситуации исключительно политико-дипломатическими методами.

    Мухаммед бен Сальман выразил мнение, что Россия в текущих условиях способна сыграть стабилизирующую роль благодаря своим дружественным отношениям как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

    Ранее Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили эскалацию ситуации вокруг Ирана после действий США и Израиля.

    Также президент России провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по поводу кризиса на Ближнем Востоке.

    Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    El Pais: Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану

    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану
    @ Gons/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана, пока отсутствует соответствующее решение международных структур, сообщает El Pais со ссылкой на официальные лица Испании.

    Власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для нанесения ударов по Ирану, передает «Вести».

    Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, соглашение между Мадридом и Вашингтоном допускает использование военных объектов только «в рамках международной законности».

    Роблес подчеркнула: «Самолеты-заправщики, которые были в Мороне или Роте, не проводили и не будут проводить никаких работ по обслуживанию или поддержке [вооруженных сил США]. Базы будут оказывать поддержку только в том случае, если это будет необходимо с гуманитарной точки зрения. Пока не будет резолюции, договор не будет применяться».

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    44 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля. Президент США Дональд Трамп озвучил возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться четыре недели или завершиться раньше.

    Напомним, США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану, атаковав правительственные здания, штаб-квартиры спецслужб и объекты, связанные с ядерной программой Тегерана. В ответ Иран осуществил масштабный удар по Израилю и американским базам в регионе. Эксперты отметили, что речь идет о начале полномасштабной войны, целью которой является падение режима аятолл.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    @ MADE NAGI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество путешественников из России, ожидающих вылета домой с островных курортов, резко увеличилось из-за сложностей с транзитом через Ближний Восток, сообщили в АТОР.

    Число туристов, которые не могут вернуться в Россию из третьих стран из-за стыковок на Ближнем Востоке, возросло примерно до 10 тысяч, указали в ассоциации, передает ТАСС.

    «Особенно тяжелая ситуация складывается с транзитными пассажирами, застрявшими в третьих странах (Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы и другие) в связи с тем, что их стыковочные рейсы проходили через страны Ближнего Востока и были отменены», – добавили в АТОР.

    По подсчетам аналитической службы, еще первого марта таких граждан насчитывалось около 6–8 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали. Авиакомпания Utair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве. Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных убытках туроператоров из-за коллапса с авиарейсами.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана
    Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си заявил, что Европа поддерживает военную операцию, которую проводят США и Израиль против Ирана.

    По его словам, альянс не будет принимать участия в этих действиях, так как это самостоятельная кампания США и Израиля, передает ТАСС.

    «Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», – подчеркнул Рютте. Он отметил, что, по мнению европейских лидеров, Иран «представлял угрозу как для ближайших соседей, так и для Европы и Украины». В связи с этим, подчеркнул генсек НАТО, европейские лидеры «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.

    Кроме того, Рютте затронул роль президента США Дональда Трампа, назвав его лидером свободного мира и заявив, что он делает всех безопаснее.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Иран начал 11-ю волну ракетных ударов по Израилю

    Tasnim: КСИР объявил о начале 11-й волны ракетных ударов по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Идет одиннадцатая волна операции «Правдивое обещание – 4» с запуском ракет и беспилотников в сторону целей в Беэр-Шеве», – приводит телеканал Tasnim заявление КСИР, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Газета The Wall Street Journal писала, что США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране.

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении беспилотниками танкера ATHE NOVA в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    «Топливный танкер ATHE NOVA, союзник США в Ормузском проливе, продолжает гореть после попадания двух беспилотников», – сказано в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Ранее военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk.

    Накануне Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты


    Комментарии (0)
    Главное
    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана
    КСИР заявил о поражении беспилотниками танкера ATHE NOVA в Ормузском проливе
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации