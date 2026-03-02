Первый рейс из Омана после атаки на Иран прибыл в Москву

Tекст: Вера Басилая

Первый рейс из Омана после приостановки авиасообщения на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Москву, передает РИА «Новости».

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет Oman Air с номером WY 183 вылетел из Маската и приземлился в Шереметьево в 21.51.

Ранее рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево впервые за почти трое суток.