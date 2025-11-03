Полиция Таиланда сообщила о пропаже россиянина на Пхукете

Россиянин пропал на Пхукете во время купания в море

Tекст: Мария Иванова

Россиянин пропал без вести во время купания в море на острове Пхукет, сообщает ТАСС.

По информации полиции местной провинции, инцидент произошел утром в понедельник на пляже Найтхон. 31-летний Дмитрий Закуцкий купался вместе с друзьями в неспокойном море, несмотря на выставленные на пляже красные флаги.

Сообщается, что туриста накрыла волна, после чего его больше никто не видел. К поискам россиянина привлечены водолазы, полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour Андрей Снетков подчеркнул, что на Пхукете часто случаются трагедии с туристами из-за обратных течений.

«Обязательно смотрите на флаги, если они красные, то это не для красоты, а знак повышенной опасности, который означает, что от купания в море лучше воздержаться», – сказал он.

По данным ТАСС, с июня на Пхукете утонули семеро россиян, только в октябре произошло три подобных несчастных случая. Местные спасатели призывают туристов соблюдать все требования безопасности и не игнорировать запретительные сигналы на пляже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 октября на Пхукете россиянин утонул во время купания в море.

Ранее на острове Пхукет нашли тело российского гражданина.

Кроме того в результате поисковых работ на пляже Найтхон на Пхукете обнаружили тело российского туриста, который исчез во время ночного купания в Андаманском море.