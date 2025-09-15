За перекрытие белорусской границы Польше придется объясняться перед Китаем

  • Новость часаВоенный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»
    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за российской нефти
    Оператора связи заподозрили в финансировании украинских террористов
    Коллегия судей рекомендовала Краснова на пост главы Верховного суда
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    35 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    15 сентября 2025, 11:20 • В мире

    За перекрытие белорусской границы Польше придется объясняться перед Китаем

    За перекрытие белорусской границы Польше придется объясняться перед Китаем
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Польша официально и на неопределенный срок перекрыла один из главных торговых путей планеты – магистраль китайского транзитного маршрута «Один пояс – один путь». Под каким предлогом это произошло, какие последствия уже сейчас имеет для самой Польши и как это может быть связано с ростом пророссийских настроений в стране?

    Изначально на польско-белорусской границе было шесть пунктов пропуска. Однако еще пять лет назад польская сторона в одностороннем порядке закрыла свои КПП «Славатыче» («Домачево» со стороны Белоруссии) и «Половцы» («Песчатка») – под предлогом бушевавшей тогда пандемии COVID-19.

    Затем Варшава стала закрывать и другие пограничные переходы под различными обоснованиями (борьба с мигрантами из стран третьего мира, «интересы государственной безопасности», требование освобождения задержанных в Белоруссии польских граждан и т. д.). Иными словами, было видно, что польские власти использовали все это события только как предлог, а на самом деле им просто требовалось сокращать пассажиро- и товаропоток со стороны Белоруссии.

    Минувшим летом депутаты польского Подляского воеводства потребовали от властей государства открыть хотя бы один дополнительный переход на границе с Белоруссией. Как пишут польские ресурсы, депутатам вдруг стало ясно: закрытая граница душит местный бизнес и тормозит развитие региона – так как польские предприниматели сталкиваются с логистическими проблемами и теряют клиентов из Белоруссии. О том же говорят и представители достаточно влиятельной партии «Конфедерация» – они настаивают на возобновлении работы КПП «Бобровники» и «Кузница Белостоцкая».

    Представитель «Конфедерации» Збигнев Касперчук подчеркивает: «Эти переходы невероятно важны для наших бизнесменов, которые пострадали от их закрытия. Сегодня мы стоим плечом к плечу с этими предпринимателями, потому что их положение очень тяжелое. Правительство бросило их на произвол судьбы, не ведет с ними диалог и не предлагает им никаких решений». Касперчук добавил, что закрытие обоих погранпереходов в Подляском воеводстве привело к убытку в 970 млн злотых, «испарившихся из карманов подляских предпринимателей» – эта сумма составляет 52% бюджета воеводства на 2025 год.

    Однако власти так и не пошли навстречу чаяниям жителей приграничных территорий. Напротив, 12 сентября стало известно, что Польша окончательно закрыла границу с Белоруссией. Глава МВД Марчин Кервинский заявил, что решение бессрочное и будет регулярно пересматриваться. Поводом стал старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Польские власти физически перекрыли все остававшиеся до последнего времени погранпереходы. Пассажирский и грузопоток были заблокированы. На одном из КПП польские военные натянули колючую проволоку прямо перед пассажирским автобусом.

    При этом далеко не все польские перевозчики успели вернуться на родину с белорусской территории. Однако Кервинский на эти жалобы ответил в том духе, что, дескать, решение о закрытии было объявлено за два с половиной дня до события, а это достаточное время для корректировки планов. «Мы закрываем границу до дальнейшего уведомления. До какого времени? Пока не решим, что это безопасно», – расплывчато пояснил министр.

    Шаг Варшавы нанес убийственный удар по польским предприятиям трансграничной торговли. Проживающий в Подляском воеводстве бизнесмен Матеуш Григорук из предпринимательского объединения «Единый Восток» сообщил:

    «Это действия, направленные не только против белорусского населения, но и против нас, потому что мы от этой торговли живем».

    По словам Григорука, если граница простоит закрытой дольше нескольких дней, это означает «голодную смерть» для ряда польских фирм. Григорук отмечает, что он и так закрыл прошлый год с убытком в 97 тыс. злотых: из-за введенных ранее ограничений на пересечение границы. По мнению Григорука, для правительства в Варшаве их региона просто «не существует».

    У пограничного перехода застыли тысячи грузовиков – транспортные компании все еще лелеют надежду, что через несколько дней движение возобновится. «Сейчас у меня тридцать грузовиков с товарами ждут пересечения границы. Тридцать! С Белоруссией идет нормальная торговля. А кто заплатит за задержку?» – риторически спрашивает руководитель транспортной компании Кшиштоф.

    «Если это продлится больше трех-четырех дней, с нами расторгнут контракты, мне придется заплатить огромные штрафы, не говоря уже о том, что в следующий раз подрядчик может выбрать кого-то другого, – сетует предприниматель. – У нас были хорошие отношения, а теперь придется их разорвать».

    Жалобы польских предпринимателей дошли все же до МВД Польши. По словам министра, «мы сделаем все возможное, чтобы период закрытия был как можно короче». Это не устраивает предпринимателей. Люди опасаются, что посулы чиновников – просто словесная шелуха. Ведь изначальное решение о закрытии пограничных переходов исходило не от Кервинского – и не ему теперь решать, как долго продлится такое положение дел.

    Не все сразу осознали истинное значение происходящего. Ведь решение Варшавы касается не только двух стран. Оно привело и к заморозке деятельности логистического центра в Малашевичах, который в Польше называют «китайскими воротами в Европу». Это один из важнейших перегрузочных хабов, где товары с поездов, идущих по широкой колее со стороны Белоруссии, перегружались в вагоны европейского стандарта. Еще в прошлом году существовал план увеличить мощности центра в Малашевичах, но в конечном итоге правительство Туска от него отказалось.

    Политолог-полонист Кристина Исмагилова пишет, что остановка движения в Малашевичах создает «мертвую точку» – быстро перенаправить грузовые поезда практически невозможно. «Альтернативный маршрут через Украину нереален из-за вопросов безопасности, а путь через Литву также сопряжен с рисками. Правда, правительству Туска уже давно все равно, если поляки теряют деньги – от расширения терминала он отказался, как и загубил множество других прибыльных инициатив. Ответ на вопрос «а зачем это все» очень прост: на этих проектах, как и в Малашевичах, зарабатывают не те люди – с точки зрения Туска», – отмечает Исмагилова.

    По факту произошло событие глобального масштаба: впервые за три с половиной года СВО одна из стран ЕС и НАТО полностью заблокировала главный транзитный железнодорожный коридор Евразии, пролегающий из Китая через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу в Западную Европу.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Польша «подорвала и собственные интересы и, кроме того, подложила плохую мину под отношения с другими странами».

    Теперь, как считает белорусский дипломат, Варшаве придется оправдываться перед Пекином. «Пусть объясняются с Китаем, почему более чем неделю под абсолютно надуманным предлогом китайские товары будут стоять на границе и не дойдут до своих покупателей, тем самым нарушив какие-то сроки доставки товаров», – отметил министр. Рыженков убежден, что после окончания учений «Запад-2025» Польша границы откроет. «Никуда они не денутся», – полагает глава МИД.

    Примечательно, что закрытие границы с Белоруссией совпало с обострением политической грызни в самой Польше. Представители главных польских партий «Гражданская платформа» и «Право и справедливость» яростно обвиняют друг друга в «пособничестве Москве». Сюрпризом стало, что наряду с уже привычными антиукраинскими в Польше нарастают пророссийские настроения. Многие выражают сомнения в мифах официозной пропаганды, настаивающей, что залетевшие недавно в Польшу беспилотники были российскими – открыто звучит мнение, что это результат украинской провокации.

    По соцсетям разлетелся ролик, на котором польские девушки поют переделанную русскую песню «Матушка Земля». А тут еще Дональд Туск выступил с паническим заявлением. Он опубликовал в соцсети сообщение: «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине, подогреваемая Кремлем и подпитываемая искренними страхами и эмоциями. Задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    А ведь еще недавно польские политики в один голос опровергали сообщения о росте «пророссийских» и «антиукраинских» настроений в стране, уверяя, что это все «кремлевская пропаганда». А теперь премьер Польши Дональд Туск вдруг сам признал подобное положение дел. Что ж, возможно, перед нами результат того, что польские граждане наконец увидели и ложь собственных властей, и вред, который официальная Варшава приносит и полякам, и своим соседям – в том числе перекрывая границы.

    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки
    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
    Израиль назвал премьера Педро Санчеса позором Испании
    NYT заявила о создании в России «империи дронов»
    В Грузии раскрыта схема организации протестов с участием американской НПО
    В ДНР предложили снять фильм о подвиге сына замдиректора ЦРУ
    Для участниц Pussy Riot потребовали длительные сроки заключения за фейки о ВС России

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

