За перекрытие белорусской границы Польше придется объясняться перед Китаем

Tекст: Станислав Лещенко

Изначально на польско-белорусской границе было шесть пунктов пропуска. Однако еще пять лет назад польская сторона в одностороннем порядке закрыла свои КПП «Славатыче» («Домачево» со стороны Белоруссии) и «Половцы» («Песчатка») – под предлогом бушевавшей тогда пандемии COVID-19.

Затем Варшава стала закрывать и другие пограничные переходы под различными обоснованиями (борьба с мигрантами из стран третьего мира, «интересы государственной безопасности», требование освобождения задержанных в Белоруссии польских граждан и т. д.). Иными словами, было видно, что польские власти использовали все это события только как предлог, а на самом деле им просто требовалось сокращать пассажиро- и товаропоток со стороны Белоруссии.

Минувшим летом депутаты польского Подляского воеводства потребовали от властей государства открыть хотя бы один дополнительный переход на границе с Белоруссией. Как пишут польские ресурсы, депутатам вдруг стало ясно: закрытая граница душит местный бизнес и тормозит развитие региона – так как польские предприниматели сталкиваются с логистическими проблемами и теряют клиентов из Белоруссии. О том же говорят и представители достаточно влиятельной партии «Конфедерация» – они настаивают на возобновлении работы КПП «Бобровники» и «Кузница Белостоцкая».

Представитель «Конфедерации» Збигнев Касперчук подчеркивает: «Эти переходы невероятно важны для наших бизнесменов, которые пострадали от их закрытия. Сегодня мы стоим плечом к плечу с этими предпринимателями, потому что их положение очень тяжелое. Правительство бросило их на произвол судьбы, не ведет с ними диалог и не предлагает им никаких решений». Касперчук добавил, что закрытие обоих погранпереходов в Подляском воеводстве привело к убытку в 970 млн злотых, «испарившихся из карманов подляских предпринимателей» – эта сумма составляет 52% бюджета воеводства на 2025 год.

Однако власти так и не пошли навстречу чаяниям жителей приграничных территорий. Напротив, 12 сентября стало известно, что Польша окончательно закрыла границу с Белоруссией. Глава МВД Марчин Кервинский заявил, что решение бессрочное и будет регулярно пересматриваться. Поводом стал старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

Польские власти физически перекрыли все остававшиеся до последнего времени погранпереходы. Пассажирский и грузопоток были заблокированы. На одном из КПП польские военные натянули колючую проволоку прямо перед пассажирским автобусом.

При этом далеко не все польские перевозчики успели вернуться на родину с белорусской территории. Однако Кервинский на эти жалобы ответил в том духе, что, дескать, решение о закрытии было объявлено за два с половиной дня до события, а это достаточное время для корректировки планов. «Мы закрываем границу до дальнейшего уведомления. До какого времени? Пока не решим, что это безопасно», – расплывчато пояснил министр.

Шаг Варшавы нанес убийственный удар по польским предприятиям трансграничной торговли. Проживающий в Подляском воеводстве бизнесмен Матеуш Григорук из предпринимательского объединения «Единый Восток» сообщил:

«Это действия, направленные не только против белорусского населения, но и против нас, потому что мы от этой торговли живем».

По словам Григорука, если граница простоит закрытой дольше нескольких дней, это означает «голодную смерть» для ряда польских фирм. Григорук отмечает, что он и так закрыл прошлый год с убытком в 97 тыс. злотых: из-за введенных ранее ограничений на пересечение границы. По мнению Григорука, для правительства в Варшаве их региона просто «не существует».

У пограничного перехода застыли тысячи грузовиков – транспортные компании все еще лелеют надежду, что через несколько дней движение возобновится. «Сейчас у меня тридцать грузовиков с товарами ждут пересечения границы. Тридцать! С Белоруссией идет нормальная торговля. А кто заплатит за задержку?» – риторически спрашивает руководитель транспортной компании Кшиштоф.

«Если это продлится больше трех-четырех дней, с нами расторгнут контракты, мне придется заплатить огромные штрафы, не говоря уже о том, что в следующий раз подрядчик может выбрать кого-то другого, – сетует предприниматель. – У нас были хорошие отношения, а теперь придется их разорвать».

Жалобы польских предпринимателей дошли все же до МВД Польши. По словам министра, «мы сделаем все возможное, чтобы период закрытия был как можно короче». Это не устраивает предпринимателей. Люди опасаются, что посулы чиновников – просто словесная шелуха. Ведь изначальное решение о закрытии пограничных переходов исходило не от Кервинского – и не ему теперь решать, как долго продлится такое положение дел.

Не все сразу осознали истинное значение происходящего. Ведь решение Варшавы касается не только двух стран. Оно привело и к заморозке деятельности логистического центра в Малашевичах, который в Польше называют «китайскими воротами в Европу». Это один из важнейших перегрузочных хабов, где товары с поездов, идущих по широкой колее со стороны Белоруссии, перегружались в вагоны европейского стандарта. Еще в прошлом году существовал план увеличить мощности центра в Малашевичах, но в конечном итоге правительство Туска от него отказалось.

Политолог-полонист Кристина Исмагилова пишет, что остановка движения в Малашевичах создает «мертвую точку» – быстро перенаправить грузовые поезда практически невозможно. «Альтернативный маршрут через Украину нереален из-за вопросов безопасности, а путь через Литву также сопряжен с рисками. Правда, правительству Туска уже давно все равно, если поляки теряют деньги – от расширения терминала он отказался, как и загубил множество других прибыльных инициатив. Ответ на вопрос «а зачем это все» очень прост: на этих проектах, как и в Малашевичах, зарабатывают не те люди – с точки зрения Туска», – отмечает Исмагилова.

По факту произошло событие глобального масштаба: впервые за три с половиной года СВО одна из стран ЕС и НАТО полностью заблокировала главный транзитный железнодорожный коридор Евразии, пролегающий из Китая через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу в Западную Европу.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Польша «подорвала и собственные интересы и, кроме того, подложила плохую мину под отношения с другими странами».

Теперь, как считает белорусский дипломат, Варшаве придется оправдываться перед Пекином. «Пусть объясняются с Китаем, почему более чем неделю под абсолютно надуманным предлогом китайские товары будут стоять на границе и не дойдут до своих покупателей, тем самым нарушив какие-то сроки доставки товаров», – отметил министр. Рыженков убежден, что после окончания учений «Запад-2025» Польша границы откроет. «Никуда они не денутся», – полагает глава МИД.

Примечательно, что закрытие границы с Белоруссией совпало с обострением политической грызни в самой Польше. Представители главных польских партий «Гражданская платформа» и «Право и справедливость» яростно обвиняют друг друга в «пособничестве Москве». Сюрпризом стало, что наряду с уже привычными антиукраинскими в Польше нарастают пророссийские настроения. Многие выражают сомнения в мифах официозной пропаганды, настаивающей, что залетевшие недавно в Польшу беспилотники были российскими – открыто звучит мнение, что это результат украинской провокации.

По соцсетям разлетелся ролик, на котором польские девушки поют переделанную русскую песню «Матушка Земля». А тут еще Дональд Туск выступил с паническим заявлением. Он опубликовал в соцсети сообщение: «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине, подогреваемая Кремлем и подпитываемая искренними страхами и эмоциями. Задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

А ведь еще недавно польские политики в один голос опровергали сообщения о росте «пророссийских» и «антиукраинских» настроений в стране, уверяя, что это все «кремлевская пропаганда». А теперь премьер Польши Дональд Туск вдруг сам признал подобное положение дел. Что ж, возможно, перед нами результат того, что польские граждане наконец увидели и ложь собственных властей, и вред, который официальная Варшава приносит и полякам, и своим соседям – в том числе перекрывая границы.