Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений «Запад-2025»
Замглавы Минобороны Белоруссии Науменко: Учения «Запад» являются оборонительными
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» сосредоточены на отработке оборонительных действий с применением опыта современных военных конфликтов, сообщил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.
«В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси», – приводит слова Науменко РИА «Новости».
Он подчеркнул, что отмечается полное взаимодействие между подразделениями на всех уровнях – от стратегического до тактического. По словам Науменко, современные боевые действия исключают массовые батальонные атаки на укрепления, сейчас востребованы иные подходы к выполнению задач на всех уровнях военного управления.
На учениях уже отработаны действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, охране и обороне районов сосредоточения войск, а также их смене и прикрытию от воздушных угроз.
На 227-м полигоне пройдут розыгрыши боевых эпизодов с применением всех доступных видов вооружения, авиации, штурмовых групп, беспилотников и новых эвакуационных платформ, сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учение «Запад-2025» началось на территории Белоруссии 12 сентября. Маневры проводятся с целью проверки возможностей России и Белоруссии по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Для снижения напряженности место учений перенесли от западных границ Белоруссии вглубь страны. Численность участников учения уменьшили.