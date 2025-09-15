Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений «Запад-2025»

Замглавы Минобороны Белоруссии Науменко: Учения «Запад» являются оборонительными

Tекст: Антон Антонов

«В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси», – приводит слова Науменко РИА «Новости».



Он подчеркнул, что отмечается полное взаимодействие между подразделениями на всех уровнях – от стратегического до тактического. По словам Науменко, современные боевые действия исключают массовые батальонные атаки на укрепления, сейчас востребованы иные подходы к выполнению задач на всех уровнях военного управления.

На учениях уже отработаны действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, охране и обороне районов сосредоточения войск, а также их смене и прикрытию от воздушных угроз.

На 227-м полигоне пройдут розыгрыши боевых эпизодов с применением всех доступных видов вооружения, авиации, штурмовых групп, беспилотников и новых эвакуационных платформ, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учение «Запад-2025» началось на территории Белоруссии 12 сентября. Маневры проводятся с целью проверки возможностей России и Белоруссии по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Для снижения напряженности место учений перенесли от западных границ Белоруссии вглубь страны. Численность участников учения уменьшили.