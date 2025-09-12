Учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» началось, передает ТАСС. Министерство обороны России сообщило, что эти маневры стали завершающим этапом совместной подготовки армий двух государств в 2025 году.

Практические действия войск проходят на полигонах на территории обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В официальном сообщении Минобороны отмечено: «12 сентября сего года стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025». Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году».

Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы проведения учений «Запад-2025» по телефону. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по теме совместных учений.