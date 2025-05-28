  • Новость часаNYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    28 мая 2025, 10:12 • Новости дня

    Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о решении провести основные этапы учений «Запад-2025» на значительном удалении от границ с западными странами.

    Основные маневры предстоящих учений «Запад-2025» будут перенесены вглубь территории Белоруссии, вдали от западных границ страны, сообщает ТАСС. Такое решение озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств – членов ОДКБ.

    Глава Минобороны отметил, что по масштабам и интенсивности учения «Запад» всегда значительно отличались от подобных мероприятий, проводимых странами НАТО в Европе. По его словам, само проведение этих учений регулярно становится поводом для распространения «шаблонных домыслов» со стороны ряда европейских государств.

    Хренин заявил: «Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ. Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по поводу предстоящих совместных учений вооруженных сил «Запад-2025». Во время учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия планируют отработать совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке крупной военной тренировки с союзниками в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2025».

    26 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины

    Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot

    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия готовится предоставить Украине старые ракеты PAC-2 для комплексов ПВО Patriot, сохраняя новейшие модификации для собственных нужд.

    Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.

    Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.

    По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.

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    27 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Как передает ТАСС, российские военные формируют масштабную буферную зону в Сумской области на границе с Курской областью РФ. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках продвижение армии РФ составило более 10 км.

    По словам Марочко, российские военнослужащие взяли под контроль широкий участок фронта – порядка 15 км. Он отметил: «Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие – порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах».

    Марочко добавил, что формирование буферной зоны на этом направлении продолжается, а результаты операции оцениваются как существенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.

    Российские военные продвинулись на широком участке фронта в Сумской области, что приводит к увеличению буферной зоны у границы с Курской областью.

    Военные России широким фронтом ведут наступление в Сумской области, подтверждением этому стало освобождение населенного пункта Басовка.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Мерц уточнил, что страны, которые ранее устанавливали ограничения дальнобойности, уже давно отказались от этих условий, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера, Украина имеет право использовать полученное западное вооружение, включая удары по военным целям на территории России за пределами своих границ. Он подчеркнул, что озвучил это положение еще накануне в Берлине, а сама договоренность была достигнута значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия засекретила поставки вооружений Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 мая 2025, 08:18 • Новости дня
    Ростех: Противник не способен отразить удар «Искандера»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил сразу две американские пусковые установки Patriot на значительном расстоянии друг от друга, сообщили в Ростехе.

    Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области, передает Telegram-канал Ростеха. Мощность боевой части ракеты оказалась достаточной, чтобы накрыть обе цели, несмотря на то, что они находились на существенном расстоянии друг от друга. Также был поражен командный пункт и радиолокационная станция системы ПВО, которые называются «мозгом» и «сердцем» комплекса.

    В Ростехе подчеркнули: «Противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. Поэтому ВСУ сбивать «Искандер» нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов».

    Отмечается, что «Искандер» способен выводить из строя цели на значительном расстоянии от точки непосредственного попадания за счет ударной волны и осколков. Если ПВО накрыто таким образом, вернуть его в строй невозможно. Еще одной ключевой характеристикой комплекса названа высокая точность, зачастую превышающая иностранные аналоги, что позволяет поражать цели практически без отклонения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов. Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за применения ракет «Искандер-М». Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК Patriot.

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    27 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Балтфлот начал совместные учения с Северным флотом и ВКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Балтийском море начались масштабные учения, в которых задействованы более 20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из нескольких военных округов.

    Плановые учения по обороне пунктов базирования начались с участием Балтийского и Северного флотов при поддержке Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов, передает ТАСС.

    Пресс-служба Балтийского флота сообщила: «В акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов. В настоящее время корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач».

    В маневрах задействовано более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики. В учениях участвуют до 3 тыс. военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

    Флотские экипажи на полигонах боевой подготовки отрабатывают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проводят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев отметил, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    27 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Семья актера Калюжного проводила его в армию военной песней
    Семья актера Калюжного проводила его в армию военной песней
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья актера Глеба Калюжного, который после съемок в военной драме «Малыш» должен пройти срочную службу, проводила его в армию военной песней, сообщили СМИ.

    Родные Калюжного спели песню на слова русского поэта Демьяна Бедного: «Как родная меня мать провожала, / Как тут вся моя родня набежала. / А куда ж ты, паренек? / А куда ты?». В 8.00 мск актера ждут на призывном пункте в Москве, передает РЕН ТВ.

    Напомним, в марте против Калюжного возбудили дело за уклонение от армии. В апреле он приступил к съемкам в фильме «Малыш» в ДНР. Директор актера Григорий Сухов сообщил, что Калюжный отправится в войска после завершения съемок в конце мая. Калюжный известен своими ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».

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    27 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности мер безопасности России при любых условиях

    Песков подчеркнул продолжение обеспечения безопасности России независимо от переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва подтвердила, что курс на обеспечение национальной безопасности не зависит от переговоров по Украине или заявлений президента США.

    Россия будет продолжать обеспечивать свою безопасность в любых обстоятельствах, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, вопрос безопасности страны остается неизменным при любых внешнеполитических условиях.

    Песков подчеркнул: «Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит – Россия будет обеспечивать свою безопасность». Представитель Кремля дал понять, что вне зависимости от международных диалогов или риторики США, государственная стратегия по защите интересов России останется прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности обсуждать создание новой архитектуры евразийской безопасности с привлечением всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза.

    Президент Владимир Путин отметил, что российские военные сосредоточены на формировании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. Россия инициировала заседание ООН, чтобы раскрыть миру свою позицию по ситуации на Украине и противодействовать попыткам Европы помешать урегулированию.

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    27 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    @ Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросовет на уровне министров по европейским делам дал добро на создание фонда милитаризации ЕС (SAFE), на этот фонд планируется выделить 150 млрд евро, сообщило польское председательство Совета.

    Программа включает в себя широкомасштабные военные инвестиции, на эти цели отводится 150 млрд евро, заявило председательство, передает ТАСС.

    Ранее создание фонда поддержали дипломаты Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество.

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    26 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    «Высокоточные комплексы» улучшили характеристики ракеты «Х-БПЛА»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» объявил о работе по улучшению тактико-технических характеристик управляемой авиационной ракеты «Х-БПЛА», включая боевую часть и дальность.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» ведет работу по совершенствованию управляемой авиационной ракеты «Х-БПЛА», передает ТАСС. Представитель предприятия отметил, что данная ракета является новой разработкой, и у инженеров есть широкий выбор направлений для дальнейшего развития.

    «Работаем над улучшением всех тактико-технических характеристик «Х-БПЛА», – сообщил собеседник агентства. – Изделие у нас молодое, новое, соответственно, у нас много вариантов развития: мы можем совершенствовать боевую часть, дальность, способы наведения и так далее», – добавил представитель холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для противотанковых ракетных комплексов. Боевой модуль «Бережок» прошел успешные испытания против безэкипажных катеров. Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в 2025 году.

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    28 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» на уровне Cessna

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Легкий самолет «Байкал» поступит на рынок по цене, сопоставимой с американской Cessna Grand Caravan, он уже нашел первых заказчиков, сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин.

    По его словам, стоимость самолета «Байкал» составит от 220 млн до 340 млн рублей, цена соответствует рынку и находится в диапазоне стоимости Cessna, передают «Ведомости».

    Лузгин пояснил, что с учетом курса рубля и стоимости комплектации «Байкал» будет дешевле конкурента с учетом логистики и доставки.

    По словам главы УЗГА, завод уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года.

    Он сообщил, что заключен твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов, из которых первые пять будут переданы в конце 2026 года, а оставшиеся пять – в 2027 году.

    Также заключены предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.

    ЛМС-901 «Байкал» предназначен для замены советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая маршруты на Дальнем Востоке. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».

    Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    27 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    ЦТАК: США создали угрозу космосу системой «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Меморандум института при МИД КНДР предупреждает, что инициатива «Золотой купол» создает угрозу ядерной гонки и подталкивает к милитаризации космического пространства.

    США намерены создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», что приведет к милитаризации космического пространства, пишет ТАСС, ссылаясь на меморандум института американских исследований при МИД КНДР, обнародованный через Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Исследователи утверждают, что новая инициатива представляет опасность для других ядерных держав, способствует развертыванию американских наступательных средств и отражает политику «Америка прежде всего», которую в КНДР называют проявлением эгоизма. Разработка «Золотого купола», по мнению института, – не оборонительная мера, а часть подготовки к «ядерной войне в открытом космосе».

    В меморандуме подчеркивается, что Вашингтон одержим созданием военной инфраструктуры под предлогом защиты континентальной части страны. США ранее называли космос полем будущих войн и стремятся установить контроль над ним.

    По оценкам, только на разработку «космического авианосца» американские власти готовы выделить 60 млн долларов, а общие расходы на создание «Золотого купола» могут превысить 542 млрд долларов по оценке бюджетного органа Конгресса США. Это, как заявлено, станет крупнейшим наращиванием военных расходов в истории.

    В качестве примера милитаризации космоса в материале приводится и разработка беспилотного космического корабля X-37B.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет. Дональд Трамп выделил 25 млрд долларов на реализацию проекта «Золотой купол». Трамп также запросил у конгресса 113 млрд долларов на финансирование систем ПРО «Золотой купол» и истребителей F-47.Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет. Дональд Трамп выделил 25 млрд долларов на реализацию проекта «Золотой купол». Трамп также запросил у конгресса 113 млрд долларов на финансирование систем ПРО «Золотой купол» и истребителей F-47.

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    27 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Захарова: ФРГ загонит себя в яму, не ограничивая дальность вооружений Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

    Она отметила, что подобное решение не позволит Германии и дальше заявлять о своей приверженности миру или переговорам, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, любое немецкое оружие не сможет изменить ход специальной военной операции на Украине, а переданная техника будет уничтожена.

    Она также добавила, что сгорит не только бронетехника, но и другие виды вооружений, а иностранные специалисты, находящиеся на Украине, разделят такую же судьбу.

    Ранее канцлер Германии объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Ранее Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

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