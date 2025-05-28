Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.9 комментариев
Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о решении провести основные этапы учений «Запад-2025» на значительном удалении от границ с западными странами.
Основные маневры предстоящих учений «Запад-2025» будут перенесены вглубь территории Белоруссии, вдали от западных границ страны, сообщает ТАСС. Такое решение озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств – членов ОДКБ.
Глава Минобороны отметил, что по масштабам и интенсивности учения «Запад» всегда значительно отличались от подобных мероприятий, проводимых странами НАТО в Европе. По его словам, само проведение этих учений регулярно становится поводом для распространения «шаблонных домыслов» со стороны ряда европейских государств.
Хренин заявил: «Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ. Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по поводу предстоящих совместных учений вооруженных сил «Запад-2025». Во время учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия планируют отработать совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке крупной военной тренировки с союзниками в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2025».