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Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025», сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.
Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.
Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.