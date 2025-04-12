Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
Лавров об урегулировании на Украине: Россия – не про территории, а про народ
Для России важно не столько разрешение территориальных вопросов, сколько судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это все не про территории. Для нас это все про народ, который живет на этих землях», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.
По его словам, жители, чьи предки основали и развивали города и инфраструктуру, такие как Одесса, остаются в центре внимания России, передает ТАСС.
Министр добавил, что исторические изменения, произошедшие в результате поворотов истории в советское время, сделали эти регионы частью Украины. Это, по мнению Лаврова, происходило в целях консолидирования и нейтрализации радикальных настроений на западе Украины после ее присоединения к Советскому Союзу после ВОВ.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.