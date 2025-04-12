Tекст: Вера Басилая

«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это все не про территории. Для нас это все про народ, который живет на этих землях», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

По его словам, жители, чьи предки основали и развивали города и инфраструктуру, такие как Одесса, остаются в центре внимания России, передает ТАСС.

Министр добавил, что исторические изменения, произошедшие в результате поворотов истории в советское время, сделали эти регионы частью Украины. Это, по мнению Лаврова, происходило в целях консолидирования и нейтрализации радикальных настроений на западе Украины после ее присоединения к Советскому Союзу после ВОВ.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.