В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки
Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта
Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.
«Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.
Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.
Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.
По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.