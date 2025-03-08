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    Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    США арестовали серверы российской криптобиржи Garantex
    Агроном предупредил о передающихся через букеты цветов грибках и паразитах
    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 01:59 • Новости дня

    США подтвердили участие Уолтца и Рубио в предстоящих переговорах с Украиной

    Уолтц подтвердил свое и Рубио участие в предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с главой Госдепа Марко Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Уолтц рассчитывает «вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества, отметив, что у Украины была «прекрасная возможность связать экономики посредством сделки о полезных ископаемых», но «все прошло не совсем гладко». Однако США надеются вернуть ситуацию в нужное русло, сказал он.

    Дополнительно Уолтц анонсировал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщал, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Политолог Владимир Корнилов предположил, что Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине.


    7 марта 2025, 10:11 • Новости дня
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области украинский националист Зеленко попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен
    @ RT/Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский националист Виктор Зеленко, который издевался над мирными жителями в Николаево-Дарьино Курской области, попал в плен и пытается выставить себя жертвой, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны сообщили, что украинский националист Виктор Зеленко, который принимал участие в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино в Курской области, попал в плен к российским войскам. Зеленко ранее воевал в составе механизированной бригады ВСУ и участвовал в репрессиях против населения, передает ТАСС.

    Во время допроса Зеленко заявил, что получал преступные приказы от командиров ВСУ, которые вынуждали его совершать насилие над мирным населением. Он утверждает, что сам не хотел воевать и стал жертвой командирских приказов, стремясь уйти от ответственности за совершенные преступления.

    В Министерстве обороны сообщили, что Зеленко был ранен во время освобождения населенного пункта Николаево-Дарьино российскими войсками. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но его просьбы были проигнорированы, а позже его попытались уничтожить собственные сослуживцы с помощью квадрокоптера «Баба-яга».

    Ранее жители курского села Николаево-Дарьино более полугода скрывались от атак ВСУ в подвалах.

    Очевидцы рассказали, что украинские военные держали жителей в заложниках, убив в Николаево-Дарьино почти всех мужчин и оставив в живых только одного человека.

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном Курской области.

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    7 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева

    Иностранцы забрали из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве представители скандинавских стран вывезли советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Представители пророссийского подполья сообщили, что иностранцы проявляют интерес к советской документации и чертежам, оставшимся в украинском Николаеве – важном центре кораблестроения советского периода, передает РИА «Новости». Представители скандинавских стран активно ищут и вывозят эти исторические материалы. Некоторые из них ранее хранились в архивах под грифом «секретно».

    По словам представителя подполья, в СССР на заводах Николаева производились тяжелые авианесущие крейсеры. Нынешние интересанты из скандинавских стран планируют использовать советские разработки и чертежи в своем производстве. Он отметил, что «никто не мешает» иностранцам вывозить документы.

    Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине эта документация не вызывала интереса и оставалась в архивах. Однако теперь, несмотря на их прежний секретный статус, бумаги передаются иностранным бизнесменам, ищущим в них ценные разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины начала охоту на подпольные группы в Одессе и Николаеве. Подполье ранее сообщило о скоплении служащих Вооруженных сил Украины у военкомата в Николаеве. В город также перебросили национальные батальоны «Медведи SS» и «Тавр».

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    7 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине

    Украина подверглась ракетному удару ВС России с использованием «Калибров» и Х-101

    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    По всей территории Украины объявлена воздушная тревога после ударов крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с кораблей ВМФ России, а также сообщений о полете стратегических ракетоносцев Ту-95 с ракетами Х-101.

    Как указывают данные украинских мониторинговых групп, ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России, передает «Лента.ру».

    Украинские источники также заявляют о нахождении в воздухе стратегических ракетоносцев Ту-95, вооруженных ракетами Х-101.

    Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил запуск ракет, сообщив, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

    На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Накануне оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ. До этого ВС России поразили место базирования катеров ССО ВСУ.

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    7 марта 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины
    Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Поставленная цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же с 1 по 7 марта ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине.

    Группа «Нафтогаз Украины» заявила о повреждении производственных мощностей по добыче газа в результате взрывов, произошедших в различных регионах страны, включая Харьков, Киевскую и Полтавскую области.

    Напомним, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.

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    7 марта 2025, 06:25 • Новости дня
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину

    Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе

    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне следует распространить на Украину, при этом не предоставляя ей членства в альянсе, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24

    Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.

    По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Коментарии (48)
    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной

    Директор Нацразведки США Габбард прояснила ситуацию с передачей информации Киеву

    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон остановил оказание военной помощи Украине и обмен разведывательными данными, так как украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Она уточнила, что США продолжают передавать Киеву данные для защиты Украины от ударов по украинской территории.

    «Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку) американских граждан как нечто должное», – приводит слова Габбард ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Габбард уточнила, что «пауза» все еще в силе, но помощь может возобновиться, если «события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас». Она выразила надежду на то, что в скором времени удастся привлечь Киев к обсуждению прекращения огня и мирной сделки.

    Также, по словам Габбард, не все виды разведывательной информации были приостановлены. Продолжается передача данных, «касающихся защиты Украины от ударов по ее территории», но передача информации для «нанесения ударов была поставлена на паузу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу.

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    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    7 марта 2025, 11:34 • Новости дня
    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

    Maxar Technologies прекратила предоставление спутниковых снимков Украине

    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Maxar Technologies приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам, что связано с запретом правительства США на предоставление разведывательных данных.

    Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, пишет РИА «Новости».

    Издание «Украинский милитарный портал» сообщает, что пользователи получили официальное обоснование – «по административному запросу». Однако фактически это произошло из-за запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. Отключение затронуло как правительственные структуры, так и частных пользователей.

    В качестве примера украинское издание привело сообщение от сообщества «Киберборошно», заявившего об утрате доступа к спутниковой разведке. По утверждению «Украинского милитарного портала», Maxar Technologies является основным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей, как государственных, так и частных. Запрет на предоставление данных стал для них серьезным ограничением, так как спутниковая информация использовалась в различных аналитических и разведывательных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    7 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage

    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage в боевых действиях

    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage
    @ Herve Lequeux/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ заявили, что Воздушные силы Украины якобы впервые применили истребители Mirage, недавно полученные от Франции, для отражения атаки.

    В сообщении Воздушных сил Украины говорится, что к операции привлекались истребители F-16 и Mirage 2000, передает РИА «Новости».

    Напомним, французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Посол России в Париже назвал поставку этих самолетов Киеву утилизацией и выразил мнение, что это не изменит ситуацию на поле боя.

    Коментарии (12)
    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

    Коментарии (33)
    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

    Коментарии (3)
    7 марта 2025, 09:12 • Новости дня
    На западе Украины после взрывов повреждена критическая газовая инфраструктура
    На западе Украины после взрывов повреждена критическая газовая инфраструктура
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критический объект в Тернопольской области получил повреждения после взрывов, что может привести к перебоям с подачей газа, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Негода.

    На западе Украины, в Тернопольской области, произошли взрывы, в результате которых был поврежден критический инфраструктурный объект, передает ТАСС. Глава областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что возможны ограничения в подаче газа.

    Ночью жители Тернополя слышали серию взрывов. В результате город частично остался без электроэнергии и возник сильный пожар.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры на фоне масштабной воздушной тревоги. Однако он не предоставил детальные сведения о характере и масштабе этих повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области после взрывов был поврежден энергетический объект. В Днепропетровской области повреждены два предприятия после серии взрывов. В Одессе после серии ночных взрывов повреждена критическая инфраструктура и произошли пожары.

    Коментарии (3)
    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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