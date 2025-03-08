Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.22 комментария
США подтвердили участие Уолтца и Рубио в предстоящих переговорах с Украиной
Уолтц подтвердил свое и Рубио участие в предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с главой Госдепа Марко Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.
Уолтц рассчитывает «вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», передает ТАСС.
Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества, отметив, что у Украины была «прекрасная возможность связать экономики посредством сделки о полезных ископаемых», но «все прошло не совсем гладко». Однако США надеются вернуть ситуацию в нужное русло, сказал он.
Дополнительно Уолтц анонсировал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты на следующей неделе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщал, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Политолог Владимир Корнилов предположил, что Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине.