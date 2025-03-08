Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.