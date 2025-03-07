Fox News: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии

Tекст: Дарья Григоренко

Хайнрик сообщила в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что Зеленский не будет участвовать во встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии 11 марта. Отмечается, что это участие не предполагалось изначально, передает ТАСС.

Зеленский намерен провести переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 10 марта. После этого его команда останется в Джидде для встреч с представителями США, но сам Зеленский не будет присутствовать на этих встречах, уточнила журналистка.

Накануне Зеленский сообщил, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Fox News, американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.