  • Новость часаТрамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
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    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    37 комментариев
    10 марта 2025, 06:19 • Новости дня

    CNN сообщила о переговорах России и США в Саудовской Аравии на этой неделе

    Tекст: Максим Попов

    На этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США, по данным CNN, с участием украинских и российских чиновников.

    По информации телекомпании, новый раунд переговоров между Россией и США может состояться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Как отметили источники, представители американской администрации проведут встречи с украинскими и российскими чиновниками. Однако точный состав участников переговоров пока не раскрывается.

    Ранее президент США Дональд Трамп упомянул, что в Саудовской Аравии запланированы «различные переговоры». Он выразил надежду на «большой прогресс» в урегулировании украинского конфликта по итогам этих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии.

    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    9 марта 2025, 11:43 • Новости дня
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира

    Times: Британский министр считает Зеленского помехой для завершения конфликта

    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газета Times сообщила, что британский министр назвал Владимира Зеленского препятствием для окончания украинского конфликта.

    Президент Украины Владимир Зеленский был назван препятствием для окончания конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты The Times. В статье подчеркивается, что эта точка зрения была высказана неназванным британским министром еще прошлой осенью. По словам министра, Зеленского описали как «препятствие к миру».

    Автор публикации The Times отмечает, что мнение о Владимире Зеленском как о факторе, осложняющем урегулирование конфликта, не является изолированным и встречается в разных столицах Европы. Это свидетельствует о разрыве между публичными заявлениями и личными мыслями европейских политиков о ситуации на Украине.

    Кроме того, неназванный британский чиновник выразил беспокойство, что в условиях продолжающегося конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве у посольства США прошла акция протеста против высказываний в адрес Владимира Зеленского, Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро, а также Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву после сделки по ископаемым

    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    @ REUTERS/Jonathan Drake

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что для возобновления военной помощи Киеву недостаточно заключения сделки по полезным ископаемым, и потребовал от Зеленского изменения подхода к мирным переговорам.

    Как сообщает ТАСС, телекомпания NBC заявила, что заключение сделки по украинским полезным ископаемым не будет достаточным основанием для возобновления США военной помощи и обмена разведданными с Киевом. По сведениям источников, президент Дональд Трамп дал понять, что необходимы дополнительные условия от украинской стороны.

    Трамп подчеркнул, что он ожидает изменений в подходе украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Он также требует от Зеленского готовности к территориальным уступкам и прогресса в вопросах проведения выборов на Украине. Помимо этого, Трамп требует от Зеленского рассмотреть возможность ухода в отставку.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил: «Зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании Конгресса США, президент Трамп продемонстрировал, что Украина добилась позитивных сдвигов. Учитывая встречи на следующей неделе в Саудовской Аравии, мы рассчитываем увидеть еще больше позитивных сдвигов и в конечном счете положить конец этой жестокой войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете показной акцией, направленной на демонстрацию власти перед Европой и Россией, хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия, а сам Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи.

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    9 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink

    Военный эксперт Анпилогов: Отключение системы Starlink радикально снизит боеспособность ВСУ

    Эксперт объяснил слова Маска об обрушении украинского фронта без системы Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Евгений Поздняков

    Starlink обеспечивал ВСУ защищенную и быструю связь. Скорость обмена данных между украинскими солдатами была беспрецедентной, что улучшало их реагирование на изменения в боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть.

    «Илон Маск, оценивая роль Starlink для украинского фронта как критическую, не преувеличивает. Данная система обеспечивает ВСУ беспроводной защищенной связью, что в какой-то степени дает нашему противнику тактическое преимущество», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «В настоящий момент на Украине работают около 100 тыс. терминалов Starlink. Для создания помех в этой системе необходимо определить, от какого именно аппарата исходит сигнал. Однако в силу их большого количества и значительной скорости передачи информации сделать это очень сложно», – отмечает он.

    «Благодаря этой особенности Starlink, ВСУ получили возможность сохранять высокое качество связи даже в тех районах, где стандартное интернет-соединение полностью отсутствует. Украинские военные практически беспрепятственно обмениваются сообщениями: текстовыми, голосовыми и видео», – полагает собеседник.

    «Разумеется, это положительно сказывается на слаженности их работы. Кроме того, у подразделений появляется возможность мгновенно реагировать на изменения в оперативной обстановке. Нельзя забывать и о том, что данная система широко применялась при осуществлении атак по российским объектам с помощью БПЛА и БЭК», – рассуждает эксперт.

    «Из-за того, что устройства связывались напрямую со Starlink, их уязвимость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становилась минимальной. Соответственно, отключение украинской армии от терминалов радикальным образом скажется на их боеспособности. Можно сказать, что противник буквально потеряет фронт», – добавляет он.

    «В первую очередь солдаты ВСУ утратят способность быстро и беспрепятственно координировать свои действия на поле боя. Пропадет и высокая степень защищенности их переговоров. Кроме того, их БПЛА и БЭК станут уязвимыми к нашим системам РЭБ. Российская армия будет глушить их с невероятной легкостью», – акцентирует собеседник.

    «Однако важно понимать, что администрация Дональда Трампа не готова к столь радикальной смене фронтовой ситуации. В интересы Вашингтона не входит создание условий для полной победы Москвы. Поэтому заявления Маска скорее являются попыткой торга с офисом Зеленского, чем реальным намерением отключить Starlink», – заключил Анпилогов.

    Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отключения от Starlink передовая линия ВСУ может рухнуть. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что данная система связи является «костяком украинской армии». Предприниматель также добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации», в которой Киев «неизбежно проиграет».

    Напомним, впервые о возможности отключения ВСУ от Starlink сообщило Reuters еще в конце февраля. Тогда издание отмечало, что вопрос о прекращении доступа Украины к спутниковому интернету был поднят в рамках переговоров Вашингтона и Киева по сделке о полезных ископаемых республики.

    По данным газеты, американские чиновники якобы намекнули представителям офиса Зеленского, что в случае отказа от соглашения, ВСУ «неминуемо» утратят возможность использования Starlink. Тем не менее данное сообщение опроверг сам Илон Маск, чья компания SpaceX и занимается производством спутников.

    Несмотря на критические заявления предпринимателя, в Европе уже происходят попытки предложить ВСУ альтернативу американским терминалам связи. Так, в другом материале Reuters отмечается, что в настоящий момент французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с ЕС возможность предоставления Украине дополнительного доступа в интернет.

    По словам представителя компании, они располагают геостационарными терминалами, подходящими для использования в районе боевых действий. Количество данных систем оценивается в 35 экземпляров. Кроме того, после покупки британской OneWeb фирма также расширила сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников.

    Заменить Starlink, однако, будет непросто. Украина получила доступ к системе еще в 2022 году, практически сразу после начала спецоперации. Данная сеть предназначена для предоставления широкополосного выхода в интернет. Начальник ГУР республики Кирилл Буданов признавался, что терминалы Starlink компании SpaceX используются по всей линии фронта, писало ТАСС.

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    9 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink

    Илон Маск заявил об угрозе обрушения передовой линии ВСУ без доступа к Starlink

    Маск предсказал обрушение украинского фронта без Starlink
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о важности спутникового интернета Starlink для украинских вооруженных сил, сообщает РБК. В своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил, что Starlink является «костяком украинской армии», и предостерег, что передовая линия украинских вооруженных сил может рухнуть, если доступ к этой системе будет ограничен.

    Кроме того, предприниматель выразил недовольство текущей ситуацией, заявив, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации». Маск выразил уверенность в неизбежности поражения Украины в этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское Управление общих служб заключило контракт с компанией Starlink Илона Маска, несмотря на обещание сокращения федеральных расходов. Маск пообещал Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах. Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину.

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    9 марта 2025, 18:39 • Новости дня
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть ранены
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрела украинскими силами рынка в Великих Копанях пострадали семь человек, один из которых погиб.

    Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате обстрела украинскими войсками рынка в населенном пункте Великие Копани в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, полученную от министерства здравоохранения региона. Все раненые были направлены в Скадовскую больницу для получения медицинской помощи.

    ВСУ обстреляли рынок в Великих Копанях с помощью РСЗО HIMARS вечером в воскресенье.

    До этого больница в городе Каменка-Днепровская Запорожской области подверглась атаке четырех дронов, которые нанесли значительный ущерб фасаду, аптеке и приемному покою.

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    9 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США

    Трамп усомнился в выживаемости Украины даже при поддержке США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина может не выжить даже с помощью, предоставляемой США, и указал на слабые места в отношениях с Россией.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь. Ведущий спросил Трампа, беспокоит ли его возможность того, что Украина не сможет выжить без поддержки США, передает ТАСС.

    «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», – ответил глава США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

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    9 марта 2025, 12:15 • Новости дня
    На Украине произошел сбой в работе Visa и Mastercard

    На Украине зафиксировали массовый сбой в работе Visa и Mastercard в супермаркетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, из-за чего в Киеве и других городах страны невозможно оплачивать покупки в супермаркетах карточками.

    На Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, сообщает ТАСС. По данным украинских СМИ, в частности, в столице страны, Киеве, наблюдаются проблемы с оплатой покупок в супермаркетах и снятием наличных в банкоматах.

    Телеканал «Киев-24» подчеркивает, что в украинской столице невозможно рассчитаться картой в магазинах. Издание «Страна» подтверждает, что аналогичные проблемы с платежами наблюдаются и в других городах страны. Однако, переводы через электронные приложения продолжают функционировать.

    На данный момент отсутствуют официальные заявления и разъяснения от платежных систем или украинских властей относительно причин и сроков решения этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины сообщило о том, что произошел сбой в приложении «Резерв+», что вызвало трудности у пользователей. На Украине ранее фиксировали сбои в работе натовской бронетехники из-за низких температур. Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию для обеспечения их безопасности.

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    9 марта 2025, 23:16 • Новости дня
    Сенатор Грэм предупредил о санкциях против России за отказ от перемирия

    Грэм намерен предложить санкции против банков и энергетики России за отказ от перемирия

    Tекст: Максим Попов

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в эфире телеканала Fox News, что на следующей неделе намерен внести в конгресс США законопроект о введении новых санкций против России, передает РИА «Новости».

    Американский политик подчеркнул, что санкции коснутся банковского и энергетического секторов страны. Грэм отметил, что эта мера должна побудить Москву сесть за стол переговоров и прекратить огонь на Украине.

    Он пояснил, что новые санкции будут введены только в случае, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров с администрацией США. Сенатор выразил надежду, что данные меры помогут ускорить процесс достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Грэм также добавил, что санкции станут важным шагом в политическом давлении на Москву с целью достижения мира в регионе.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    9 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Стало известно о повреждении газовой инфраструктуры в Запорожской области

    В подконтрольной Киеву части Запорожья поврежден объект газовой инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области на территории, контролируемой украинскими властями, был поврежден объект газовой инфраструктуры, о чем сообщил глава региональной администрации.

    Как передает ТАСС, глава подконтрольной Киеву Запорожской региональной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объекта газовой инфраструктуры. Он не уточнил точное местоположение этого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны нанесло высокоточный удар по объектам газовой инфраструктуры на Украине, в результате чего Нафтогаз Украины сообщил о повреждении производственных мощностей. На западе Украины после взрывов повреждена критическая газовая инфраструктура.

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    9 марта 2025, 09:45 • Новости дня
    США в январе импортировали рекордное количество удобрений из России

    Россия нарастила экспорт удобрений в США до 85,5 млн долларов, максимума с мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе Россия увеличила экспорт удобрений в США до 85,5 млн долларов, что стало рекордом с мая прошлого года, с основным ростом в категории азотных удобрений.

    Как передает РИА «Новости», американские компании в январе 2024 года увеличили закупки российских удобрений на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Общая стоимость импорта достигла 85,5 млн долларов, что стало максимумом с мая 2023 года.

    Основной вклад в рост поставок внесли азотные удобрения, объемы ввоза которых выросли на 25% и составили 66,4 млн долларов. Закупки калийных подкормок увеличились на 5%, составив 18,5 млн долларов. Смешанные удобрения практически не пользовались спросом: их объем закупок составил всего 613 тыс. долларов, что ненамного выше прошлогоднего значения в 568 тыс. долларов.

    Несмотря на прирост поставок, Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений на американский рынок. Саудовская Аравия заняла вторую позицию благодаря трехкратному увеличению экспорта до 114,3 млн долларов. Лидером осталась Канада с поставками на 316,3 млн долларов, что на 17% больше предыдущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торговая палата США обсудили возможность снятия антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США вели тайные переговоры о поставках российского газа в Германию.

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    10 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Британия подготовила украинскую делегацию к переговоров с США в Джидде

    Советник британского премьера дал советы Зеленскому перед переговорами с США в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

    По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

    Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

    Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира. 

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.


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    9 марта 2025, 23:00 • Новости дня
    Украина и Diehl Defence подписали меморандум об увеличении поставок Iris-T

    Украина и Diehl Defence подписали меморандум об увеличении поставок систем противовоздушной обороны Iris-T

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заключил меморандум с немецкой компанией Diehl Defence о расширении поставок систем ПВО Iris-T.

    Министр обороны Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с германской компанией Diehl Defence, которая производит системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.

    Согласно тексту меморандума, планируется утроить поставки ракет и систем Iris-T, которые являются важной частью оборонного арсенала Украины. Однако подробности о юридически обязывающем соглашении, сроках поставок и их стоимости пока не раскрыты.

    Как отметили представители оборонного ведомства Украины, соглашение с Diehl Defence позволит интегрировать передовые технологии и опыт германской компании в свои системы безопасности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, в который входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.

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    9 марта 2025, 22:22 • Новости дня
    Верховная рада заблокировала законопроект о наказании военкомов

    Рада сняла с повестки дня законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию

    Tекст: Максим Попов

    Верховная рада Украины отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, вводящего уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию, по настоянию фракции «Голос».

    Как сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, Верховная рада сняла с повестки дня законопроект, который предусматривал уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию лиц, имеющих бронь и отсрочку, а также для сотрудников медкомиссий за признание больных годными к службе, передает ТАСС.

    Бужанский подчеркнул, что это решение было принято по требованию фракции «Голос». Он выразил недоумение по поводу того, что фракция из 17 человек смогла повлиять на повестку Верховной рады.

    Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая была усилена законом от 18 мая 2024 года. Согласно этому закону, в армию могут быть призваны сотни тысяч человек. В социальных сетях ежедневно появляются видео, свидетельствующие о насильственной мобилизации на Украине, когда людей задерживают на улицах для проверки документов.

    Также распространены случаи, когда сотрудники военкоматов используют насилие при проведении мобилизации, что в отдельных случаях приводит к гибели людей. В стране происходят стихийные акции протеста против подобных методов мобилизации.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу.

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    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

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