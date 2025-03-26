Tекст: Антон Антонов

«Те, кто сейчас руководят Украиной при «кукловодстве» западных покровителей, не представляют интересов огромной части населения. Крым и Донбасс, Новороссия – это давно закрытые вопросы», – сказал министр, отметив, что итоги референдумов на этих территориях уже закреплены в Конституции России.

Лавров также отметил, что каноническая религия и русский язык на Украине находятся под запретом, что противоречит лозунгам Запада о защите прав человека. По его словам, Запад, позиционируя себя как «светоч прав человека», не смирился с приходом новой эпохи многополярности, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести».

Министр добавил, что необходимо обеспечивать равноправие и право наций на самоопределение, напомнив, что это право лежит в основе деколонизации, которая прошла через 15 лет после создания ООН.

«Когда африканские народы окончательно сделают для себя вывод, что люди, которые ими управляют (из столиц метрополий) через «досмотрщиков на земле», не отражают их интересов», – сказал он.

Лавров отметил, что так же пришедшие после февраля 2014 года к власти на Украине ультранационалисты не отражали интересы населения Крыма, Донбасса и Новороссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров потребовал четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева. Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.