Лавров заявил о необходимости четких и проверяемых гарантий от Украины

Tекст: Денис Тельманов

Россия нуждается в самых четких и проверяемых гарантиях, учитывая постоянные изменения позиций и нарушения договоренностей со стороны Киева, передает ТАСС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул в интервью Первому каналу, что такие гарантии должны быть конкретными и работающими.

Лавров отметил, что Украина соглашалась на перемирия только в условиях безвыходного положения на поле боя, а затем быстро нарушала их, как это было с Минскими соглашениями. Он добавил, что каждый раз, когда объявлялось перемирие, оно нарушалось в течение нескольких недель или месяцев.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, включая удары по энергетической и морской инфраструктуре на Черном море. Однако Путин подчеркнул важность учета протяженности границы и способности украинских войск создавать провокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

Он также подчеркнул, что сосуществование России с Западом будет возможно при признании последним своих ошибок и отказе от враждебной политики.

Мирное разрешение конфликта на Украине, по словам Лаврова, возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.