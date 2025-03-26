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В Сочи мужчина на машине въехал в магазин и застрелил там женщину
Во вторник в Сочи 52-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в витрину магазина и застрелил из ружья 43-летнюю работницу магазина, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Мужчина с ружьем въехал на машине в магазин, вышел и выстрелил не менее пяти раз в находившихся там людей, указало ведомство на своем сайте.
43-летняя сотрудница скончалась на месте, мужчина, который находился там, получил ранение руки, он смог убежать и обратиться за медпомощью.
Согласно версии следствия, в помещении магазина находился знакомый подозреваемого, имевший перед ним долговые обязательства, из-за этого у них ранее был конфликт.
Подозреваемого задержали, изъято огнестрельное оружие. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.
Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. СК намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
В январе в Калужской области житель деревни убил троих сотрудников лесничества взял еще двоих в заложники и поджег машину с одним телом внутри. Позже подозреваемый покончил с собой, заложников освободили.