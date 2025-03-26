В Сочи мужчина на машине въехал в магазин и застрелил там женщину

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Мужчина с ружьем въехал на машине в магазин, вышел и выстрелил не менее пяти раз в находившихся там людей, указало ведомство на своем сайте.

43-летняя сотрудница скончалась на месте, мужчина, который находился там, получил ранение руки, он смог убежать и обратиться за медпомощью.

Согласно версии следствия, в помещении магазина находился знакомый подозреваемого, имевший перед ним долговые обязательства, из-за этого у них ранее был конфликт.

Подозреваемого задержали, изъято огнестрельное оружие. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. СК намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

В январе в Калужской области житель деревни убил троих сотрудников лесничества взял еще двоих в заложники и поджег машину с одним телом внутри. Позже подозреваемый покончил с собой, заложников освободили.