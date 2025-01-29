Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Мужчина в Калужской области при незаконной рубке леса убил троих и поджег автомобиль
Мужчина в Калужской области при незаконной рубке леса убил троих сотрудников лесничества и поджег автомобиль
Занимавшийся несанкционированной рубкой деревьев мужчина в Калужской области убил трех человек, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Инцидент произошел в Куйбышевском районе в среду, ранее судимый местный житель занялся несанкционированной вырубкой деревьев, пояснил губернатор в своем Telegram-канале.
На место прибыли сотрудники лесничества, но подозреваемый оказал сопротивление, взял в заложники двух человек. В результате погибли три человека, но двух заложников удалось освободить, отметил Шапша.
Подозреваемый покончил с собой. Освобожденных осмотрели медики, угрозы их здоровью нет.
Между тем прокуратура региона в своем Telegram-канале указала, что, по предварительным данным, подозреваемый в незаконной рубке не только убил трех сотрудников лесничества, но и поджег служебный автомобиль «Газель». Тела погибших обнаружили внутри подожженного авто.
На месте работает прокурор области Константин Жиляков.
В 2020 году в подмосковном Клину в лесу нашли тело мужчины с ранениями и связанными руками, по подозрению в убийстве задержали трех человек.