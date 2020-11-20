Тело мужчины со связанными руками нашли в подмосковном лесу

В подмосковном Клину в лесу нашли тело мужчины с ранениями и связанными руками, по подозрению в убийстве задержаны три человека, сообщает главное управление следственного комитета Московской области.

«16 ноября в лесном массиве в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки, обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы и шеи, со связанными руками и обмотанным вокруг головы полимерным материалом. По данному факту следственным отделом по городу Клин ГСУ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установлена причастность к совершенному убийству двух мужчин и одной женщины. К настоящему времени подозреваемые задержаны», – сказано на сайте ведомства.

Криминалисты провели осмотр места преступления, изъяв предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. В настоящее время назначены экспертизы, проводятся допросы. Скоро задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.

В октябре житель Подольска во время прогулки по лесополосе нашел тело новорожденного ребенка.

В июле чемодан с телом пенсионерки обнаружили в лесу в Подмосковье.