В подмосковном лесу нашли тело новорожденного

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

Энергия толпы оказалась сильнее милиции Vladimir Voronin/AP/ТАСС
То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    В подмосковном лесу нашли тело новорожденного

    6 октября 2020, 13:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Житель Подольска во время прогулки по лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

    «5 октября в лесополосе города Подольска во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка... Давность наступления смерти новорожденного – пять-семь дней», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

    Подмосковная прокуратура поручила провести прокуратуре города проверку по факту обнаружения тела ребенка, сообщили в надзорном органе.

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предположила, что тело ребенка могла оставить мать.

    «Опять труп новорожденного. Человек гулял с собакой по лесопарку. Обнаружил пакет с останками. Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства. Но мы понимаем уже, что младенца закопала скорее всего его мать, женщина, по какой-то причине не увидевшая другого выхода. Она не знала про бэби-бокс», – отметила Мишонова в соцсетях.

    По ее мнению, бэби-боксы продолжают спасать детей на нелегальном положении.

    «Сколько нам нужно еще убитых и выброшенных младенцев, чтобы разум восторжествовал? ... Это должна быть федеральная политика, направленная на сохранение детской жизни и помощи женщинам в трудных ситуациях», – заключила она.

    Бэби-боксы – специальные места, в которых родителям предлагается сделать анонимный отказ от ребенка.

    Ранее в мусорном контейнере в Краснофлотском районе Хабаровска нашли тело новорожденного, было возбуждено уголовное дело.


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