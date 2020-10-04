В мусорном контейнере в Хабаровске нашли тело младенца

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Краснофлотском районе Хабаровска, сообщила СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

«В мусорном контейнере, расположенном в Краснофлотском районе Хабаровска обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело», – говорится на сайте ведомства.

По данным следователей, тело ребенка около часа дня 3 октября нашел местный житель во дворе дома по ул. Тихоокеанской, 199, когда пошел выносить мусор. Он совершенно случайно бросил взгляд в контейнер и заметил что-то подозрительное. Осознав, что это младенец, он вызвал полицию, передает РИА «Новости».

По информации СК, с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

В августе сообщалось, что к жителю Приморского района Петербурга в квартиру пришла знакомая и принесла в пакете мертвого младенца, саму девушку с кровотечением госпитализировали.