Знакомая принесла петербуржцу мертвого младенца в пакете

К жителю Приморского района Петербурга в квартиру пришла знакомая и принесла в пакете мертвого младенца, саму девушку с кровотечением госпитализировали.

Инцидент произошел в субботу утром, к 39-летнему мужчине пришла в квартиру девушка, назвавшаяся Региной. С собой она принесла черный полиэтиленовый пакет, в котором было тело младенца. Больше девушка ничего не смогла пояснить, передает «Фонтанка».

Мужчина вызвал скорую, и девушку увезли в больницу с послеродовым кровотечением. Тело ребенка доставили в морг для установления причин смерти.

Отмечается, что 26-летняя девушка назвала мужчине не свое настоящее имя, в соцсетях у нее есть не менее шести страниц. При этом на некоторых из них минимум информации. На других страницах она пишет, что училась в медицинском колледже и предлагает подработку женщинам в декрете. При этом она везде пишет, что замужем, на некоторых фото она слегка придерживает живот, как это делают беременные.

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в Москве-реке вблизи моста Лужники, заведено уголовное дело об убийстве.