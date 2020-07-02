В Москве-реке нашли тело младенца

Тело новорожденного ребенка нашли в Москве-реке вблизи моста Лужники, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

«По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления «убийство»», – передает РИА «Новости» сообщение Ивановой.

По данным следствия, днем 2 июля в Москва-реке вблизи моста Лужники в городе Москве прохожими обнаружено тело новорожденного мальчика.

Уточняется, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются родители новорожденного.

В июне сообщалось, что в Москве гражданка Киргизии родила ребенка и утопила его в собственной ванной. Мать утопленного младенца задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.