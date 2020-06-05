Молодая мать утопила новорожденную дочь в Москве

В Москве гражданка Киргизии родила ребенка и утопила его в собственной ванной, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает телеканал «360», 21-летняя женщина попала в больницу после преждевременных родов 2 июня. К этому моменту она уже родила ребенка, но его при ней не было. Выяснилось, что тем же утром девушка, будучи на седьмом месяце беременности, родила девочку, а потом положила ребенка в наполненную водой ванную.

Тело ребенка нашли в мусорке на Луховицкой улице. По данным медиков, девочка скончалась от утопления в пресной воде.

Мать утопленного младенца задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительницу Воронежской области отдали под суд за попытку утопить приемного ребенка.