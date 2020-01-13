Жительницу Воронежской области отдали под суд за попытку утопить приемного ребенка

Жительницу Воронежской области будут судить за двухлетние издевательства над старшим из троих приемных сыновей, которого она в жару возила в багажнике машины, била скалкой и пыталась утопить, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемая и ее супруг стали приемными родителями двух мальчиков 2005 года рождения и одного – 2004 года рождения.

«Испытывая личную неприязнь к одному из усыновленных детей, женщина в период времени с лета 2016 года по 23 августа 2018 года причиняла физические и психические страдания ребенку, 2004 года рождения, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Следствием установлено, что жарким августом 2016 года женщина «перевозила мальчика в багажном отделении автомобиля, после этого, приехав домой, подвергла его избиению веревкой». Кроме того, мать избивала ребенка металлической поварешкой, деревянной скалкой, на ночь запирала в хозяйственной постройке с погребом.

«Также под видом обучения ребенка плаванию перемещала его в глубокие участки водоема, где пыталась его утопить, в результате чего мальчик захлебывался водой и не мог дышать. Кроме того, заставляла других детей морально издеваться над подростком», – сообщили в СК.

В отношении 42-летней женщины возбуждены дела по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также принуждении свидетеля к даче ложных показаний.

Приемные дети были изъяты у обвиняемой, в настоящее время они находятся в детском доме в Воронеже.

«Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего и более 60 свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемую в совершении указанных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

Напомним, в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних лиц в отношении 27-летней жительницы Камчатки, подозреваемой в утоплении собственных детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.