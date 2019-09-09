Назван мотив утопившей двух маленьких детей на Камчатке матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних лиц в отношении 27-летней жительницы Камчатки, подозреваемой в утоплении собственных детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск. Сообщается, что мотивом к преступлению могла послужить ссора с супругом.

«По версии следствия, 9 сентября около 11.00 подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска, совершила убийство двух малолетних детей (полуторамесячного ребенка и пятилетнего) путем утопления», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Камчатскому краю.

Как сообщает «РЕН ТВ», в убийстве подозревается некая Екатерина Х. По версии следствия, женщина убила сына от первого брака и дочь от второго после ссоры с мужем. Семья на профилактическом учете не состояла, дети ни в чем не нуждались.

Отмечается, что мать привязала к себе детей и отплыла с ними на 40 метров от берега. Очевидцы инцидента позвонили в полицию и вызвали скорую. Девочка погибла до приезда медиков, мальчик скончался в реанимации.

На данный момент сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства трагедии, решается вопрос о задержании женщины.

В конце августа по подозрению в убийстве годовалого сына была задержана 28-летняя жительница Башкирии.