The Washington Post : Журналист случайно оказался в секретном чате команды Трампа об ударах по хуситам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации, опубликованной в The Washington Post, высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали чувствительные военные планы в незащищенном чате, который случайно включил журналиста. Белый дом подтвердил эту информацию, что вызвало критику со стороны демократов и специалистов по национальной безопасности в Вашингтоне.

Брайан Хьюз, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что цепочка сообщений, о которой шла речь в статье главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга, «похоже, является подлинной». Он отметил, что сейчас проводится проверка, как случайный номер оказался добавленным в группу. Оказалось, что этот номер принадлежал самому Голдбергу, который сообщил, что его добавил советник по национальной безопасности президента Майкл Уолц.

Обсуждение касалось подготовки операции против йеменских боевиков Хути, запланированной на 15 марта. В чате участвовали такие высокопоставленные чиновники, как вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие. Хьюз охарактеризовал это обсуждение как пример «глубокого и вдумчивого координирования политики».

Тем не менее, произошедшая утечка вызвала вопросы о том, как администрация обсуждает вопросы национальной безопасности и возможные дисциплинарные меры. Трамп заявил, что не знал о случившемся и в очередной раз выразил свое недовольство изданием Atlantic, которое ранее сообщало о его негативных высказываниях о погибших американских военных.

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