Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

Tекст: Владимир Добрынин

Редкоземельный ажиотаж дошел для Европы. Там наконец тоже сообразили, что остаться без этих металлов, играющих важнейшую роль в технологическом прогрессе, едва ли не смерти подобно. И бросились искать нужные элементы на своей территории.

До настоящего времени мировой расклад по РЗМ, согласно данным геологоразведки, выглядел следующим образом: на территории Китая сосредоточено 36,35% общепланетных запасов, Бразилии и Вьетнама – по 18,17%, России – 14,8%, Индии – 5,7%, Австралии – 2,81%, США – 1,16%. Европа, включая Украину, входит в категорию «другие страны», на долю которых приходится 2,75% разведанных запасов РЗМ.

Как-то так получилось, что мировая пресса, публикуя прогнозы относительно того, как будет развиваться все, что связано с энергетикой, машино-, ракето-, автомобиле-, самолето- и станкостроением, распространило понятие РЗМ (17 элементов таблицы Менделеева) и на металлы, к этой группе не относящиеся, но просто редко встречающиеся в природе (как в чистом виде, так и в виде соединений) – литий, бериллий, тантал, никель, галлий, индий, вольфрам, германий, кадмий. А также материалы, очень нужные промышленности, но добываемые или производимые не в тех количествах, которые необходимы (титан, алюминий). Общее количество элементов, включаемых в эту категорию специалистами, достигает 50. В выдержках из ведущихся экспертами обсуждений под редкоземами стали пониматься все редкие материалы.

Все эти события наложились на обострение таможенно-тарифной войны крупнейших мировых экономических центров, прежде всего США и Евросоюза. США пытаются наложить лапу на украинские недра, а с богатой любыми ископаемыми Россией Европа принципиально вести дела не хочет. В этих условиях ЕС вынужден рыть свою землю в надежде найти в ней что-то, обещающее спасти европейскую промышленность от дефицита ключевого сырья для высокотехнологичной сферы экономики.

И вот теперь выясняется, что выход для Европы практически найден.

«По данным EURARE , финансируемого Европейской комиссией проекта по изучению возможности устойчивой добычи редкоземельных металлов в Европе, в различных геологических формациях на территории Испании имеются многообещающие признаки залегания редкоземельных металлов. В регионе Монте-Галиньейро (Понтеведра), в Галисии, в Сьюдад-Реале (Матамулас) и в некоторых районах Канарских островов имеются свидетельства обогащенности грунтов этими ценными элементами. Имеются также указания на четыре возможных места в Эстремадуре. В Андалусии недавно также была создана географическая карта, которая демонстрирует большой потенциал», – пишет испанское издание El Economista.

Сможет ли Испания стать ключевым игроком в мировых поставках редкоземельных металлов? Профессор Мануэль Регейро, бывший глава отдела внешних связей Геологической службы Испании (IGME), утверждает, что «мировое производство редкозема составляет порядка 350 000 тонн в год. Если бы Испания производила 35 000 тонн в год, то есть 10% от общемирового объема, она стала бы ведущим производителем в Европе».

Это также помогло бы решить проблему иностранной зависимости Испании, которая вынуждена импортировать все потребляемые ею редкоземельные металлы: «В Испании практически нет отраслей, потребляющих редкоземельные металлы, однако в настоящее время она импортирует 550 тонн редкоземельных металлов, используемых в стекольной и керамической промышленности, в основном из Китая, Италии, Франции и Австрии», – говорит эксперт.

Войти в число мировых лидеров по производству редких металлов Испании мешают две вещи: позиция движения «зеленых» и недовольство населения регионов, потенциально богатых минералами.

Первые активно выступают против изыскательских работ и последующей добычи, потому что это «нарушит экологическое равновесие» в регионе. Вторые выражаются более простым языком: «мы не хотим, чтобы наши поля, леса и даже улицы превратились во все расширяющиеся карьеры».

Теоретически та же Испания могла бы удовлетворить мировые потребности в редких (да и не только редких) металлах еще по одной причине. В Атлантическом океане на расстоянии 250 миль от острова Эль-Йерро (самый южный из Канарской группы) находится подводная гора-вулкан Тропик. Тело которой покрыто как минимум четырехсантиметровой толщины чешуей, содержащей теллур, и 25-сантиметровой толщины «кожей» из ферромарганцевых соединений, перемежающихся со значимыми вкраплениями кобальта, палладия, никеля, иттрия, ванадия.

Есть там также рутений, золото и масса других металлов, список которых занял бы полстраницы. Концентрация платины в коре Тропика, по сравнению с известными ныне материковыми месторождениями, выше в 365 раз, кобальта – в 290, никеля – в 59, ванадия – в 24, редкоземов – в 10 раз.

По подсчетам ученых, проводивших исследование вулкана с помощью подводного робота, из каждой тонны коры Тропика можно извлечь 234 кг железа, 169 кг марганца, 5 кг кобальта, 3 кг ванадия, 3,5 кг РЗМ, 182 г платины. Насыщение теллуром – в 50 раз выше, чем в грунтах любого из известных сегодня земных месторождений этого металлоида, являющегося идеальным материалом для изготовления турбин и ветряков. Теллур – самый «скользкий» из металлов, поверхность его практически не нагревается при трении (которое практически отсутствует) и не тормозит вращение деталей.

Пока неизвестно, кто будет разрабатывать этот новый Клондайк – заявки поданы от восьми стран (кроме Испании – Великобритания, Германия, Индия, Китай, Россия, Франция, Южная Корея), но у испанцев есть настрой забрать этот – золотоносный в прямом и переносном смысле – участок себе в собственность. С этой целью Мадрид еще несколько лет назад подал соответствующее заявление в ООН, но в организации пока не торопятся с ответом.

Теоретически испанцам могут и должны отказать – протяженность исключительной экономической зоны, определенная международными соглашениями – только 200 миль. Увеличить ее можно, основываясь на положении Конвенции по морскому праву – до 350 миль. Но исчисляться это расстояние должно «от крайней точки материка». Остров Йерро назвать материком никак не получается.

Вопрос собственности Тропика, а также соседствующих с ним еще нескольких вулканов, до сих пор не решен. Возможно, еще и потому, что узнав о найденных там богатствах, заявки на удлинение имеющегося у них континентального шельфа, чтобы дотянуть его до вулкана, подало также Марокко (удаленность от Африки – 241 миля). Поучаствовать в «аукционе приватизации» решила и Западная Сахара, которой от своего побережья до Тропика рукой подать – всего 67 миль.

Таким образом, насытить мировой рынок редкими металлами можно, даже не задаваясь вопросом о том, насколько рентабельна может быть добыча редкоземов на украинской территории

(если они там есть в действительности, а не только на бумаге). То же самое можно сказать и о литии: кроме Китая и Австралии, солидными запасами обладают страны, входящие в так называемый латиноамериканский литиевый треугольник: Аргентина (20% мировых запасов разведанного Li) – Боливия (24%) – Чили (11%). С Боливией, напомним, Россия уже подписывала меморандум о намерениях по добыче этого металла. А в 2023 году Росатом заявил об инвестициях в размере 600 млн долларов в разработку месторождения на пространствах высохшего озера Салар де Юни.

Кстати, из европейских стран не только Испания может похвастаться результатами проведенной разведки с прицелом на обнаружение месторождений, содержащих РЗМ. Сообщалось, что и в Норвегии обнаружено «крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов». Заявлялось, что находка не просто «позволит Европе сломить доминирование Китая в этой сфере, но и обеспечит континент достаточным количеством РЗМ для ускоренного развития систем производства экологически чистой электроэнергии».

В таком случае тем более странным выглядит недавнее предложение Евросоюза, сделанное Украине о заключении договора по совместной добыче РЗМ в недрах этой страны. Его можно воспринимать разве что как жест политической конкуренции с Трампом, который намерен уже в ближайшее время подписать с Киевом соглашение о разработке РЗМ на украинской территории.

Наличие же или отсутствие украинских РЗМ для ЕС на самом деле не критично. Возможно, не только для ЕС, но даже и для Трампа, потому что президент США вполне может воспользоваться предложением России, сделанным по данному поводу. Тем более что никто пока не сумел проверить соответствие бумажных обещаний о наличии металлов на возможных украинских месторождениях реальному положению дел.