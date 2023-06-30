Россия выходит вперед в гонке за металл XXI века

Росатом начинает проект по добыче лития в Боливии

600 млн долларов вложит Россия в мощности по добыче лития в Латинской Америке. Подписанное Росатомом соглашение таким образом усиливает позиции нашей страны в грандиозной гонке, развернувшейся в последние годы за месторождениями этого важнейшего для новых технологий металла. Опередить в этой гонке удалось и США, и даже Китай.

Слово «гонка» сегодня самое часто употребляемое в приложении к слову «литий». Пока спрос на металл значительно превышает предложение, надо успеть разведать свои запасы, попытаться предложить свою помощь дружественным странам в разработке их запасов, чтобы закрепиться и на участке товарища.

Мы наблюдаем это прямо сейчас, в том числе с участием нашей страны. Однако зачем всем вдруг понадобился этот металл?

Гонка за литием. С чего бы это вдруг?

Спрос на литий начал расти в последние лет восемь-десять. Считается, что первотолчком в этом процессе стал взлетевший спрос на емкие и «долгоиграющие» батареи к мобильникам. Именно литий является металлом, который в силу своих физических свойств обеспечивает наибольшую емкость и эффективность электрических батарей. К процессу подключилась автомобильная отрасль, занявшаяся разработками машин, способных двигаться с помощью совместно работающих ДВС и электромоторов (так называемые гибриды – прим. ВЗГЛЯД).

Позднее своей программой электрификации транспорта начал разгонять спрос на литий Илон Маск со своей «Теслой». И, наконец, Евросоюз с его программой энергоперехода, предписывающей удалить легковые автомобили с рынка ТС к 2035 году, а грузовые – к 2050-му. Все это показывало, что спрос на изделия с применением лития будет огромным и долгосрочным.

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Правительства государств, заинтересованных в продвижении «экологически чистых транспортных средств» развернули программы оказания финансовой помощи приобретателям электромобилей. Стимул сработал, продажи пошли в рост. Подтолкнув производство электрокаров, а оно, в свою очередь, спровоцировало увеличение потребности в аккумуляторах, а значит, и спрос на литий.

Предложение металла сильно отстало от спроса на него, что обеспечило увеличение цен, буквально не по дням, а по часам. Если в 2018 году третий элемент таблицы Менделеева торговался за относительно скромные $25 тыс/т, то в ноябре 2022 он стоил уже $84,5. В странах, обладающих месторождениями лития, начались активные движения. Там осознали, что в них у руках - крайне важный, перспективный и очень дорогостоящий ресурс. И при этом - относительно редкий. На глазах становящийся одним из ключевых металлов XXI века.



Экономисты, финансисты и промышленники убедились, что потребность в литии – это всерьез и надолго, можно инвестировать как в сектор добычи, так и в сферу производства из этого металла без боязни прогореть. Литий стали называть «белое золото».

Правительства многих таких стран в итоге пришли к выводу, что примитивная добыча сырья с целью быстрой продажи его за рубеж – идея недальновидная. Куда более перспективным делом выглядит схема «добыть свое – самим произвести из добытого продукт – продать его».

Осталось только определиться, как реализовать эту схему. Самым простым выходом виделось, разумеется, привлечь сторонние инвестиции. Но, рассудили здравомыслящие люди в руководстве нескольких стран Латинской Америки, это будет похоже на фактическую передачу своих природных богатств представителям сильных мира сего. И потому применительно к литиевым месторождениям постоянным рефреном зазвучало слово «национализация».

«Наши ресурсы должны работать на наш народ»

Мексика стала одной из первых стран, принявших соответствующие меры. 23 апреля 2023 года президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о национализации месторождений лития, расположенных в штате Сонора и имеющих «доказанный разведкой объем руды в 243 млн т». Обрадор не забыл подчеркнуть, что природные ресурсы Мексики должны служить интересам ее народа: «Мы собираемся национализировать литий, чтобы его не могли эксплуатировать иностранцы. Ни из России, ни из Китая, ни из США. Нефть и литий принадлежат нации, народу Мексики».

С инициативой национализации литиевых месторождений выступил и президент Чили Габриэль Борич, объявивший о создании в стране госкомпании, которая получит исключительное право добывать литиевую руду и извлекать из нее литий.

Заявление Борича сильно ударило по занимающимся разработкой месторождений двум крупным частным чилийским компаниям Sociedad Quimica y Minera (SQM) и Albemarle. Их акции на финансовых рынках всего за сутки просели на 18 и 12% соответственно.Обрадор, кстати, заявил, что «национализация литиевых ресурсов не означает закрытия дверей для иностранных инвесторов», но последние в это, похоже слабо верят.

Западная пресса пишет, что решение мексиканского президента «создает неопределенность, которая вызывает стресс у таких компаний, как китайская Ganfeng Lithium или канадская Rockland Resources, уже реализующих свои литиевые проекты в Мексике». А происшедшее с SQM и Albemarle только усиливает опасения возможных инвесторов.



«Литиевый ОПЕК»

О необходимости государственного контроля над запасами лития говорили и в Боливии. Эта страна занимает первое место в мире по объемам лития. Геологическая служба США утверждает, что на Боливию приходится около 24% всех разведанных мировых запасов «белого золота». Еще 20% находится на территории Аргентины. Чили в этом списке чуть ниже – 11%.

Как видим, на землях Латинской Америки сосредоточено три четверти всех мировых запасов лития. Так что нет ничего удивительного, что после анализа эти данных, названные страны плюс Перу всерьез взялись на рассмотрение перспектив создания Организации стран-экспортеров лития. Альянса, который тут же получил в прессе определение «литиевый ОПЕК». Вполне возможно в скором времени подключение к этой четверке Мексики и, не исключено, Китая. Который к своим месторождениям иностранцев подпускать не настроен, а вот помощь в освоении залежей готов оказать почти любому.

Некоторые западные аналитики рассуждали и о перспективах сотрудничества с «литиевым ОПЕКом» России. Испанская El Economista еще весной предполагала, что РФ силами подразделения «Росатома» Uranium One «начнут реализовывать свой проект в Боливии уже во второй половине 2023 года».

Инсайдеры испанцев не подвели: в четверг на сайте «Росатома» появилось сообщение, что Uranium One Group и боливийская YLB подписали соглашение о сотрудничестве в области добычи и производства лития. Партнеры договорились о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси. Речь идет о месторождении на высохшем соленом озере Салар де Юни. По ряду оценок, месторождение содержит до половины мировых запасов лития.

«Соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка 600 млн долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ», - говорится в сообщении.

Таким образом, Москва по сути перехитрила целый ряд стран, тоже претендовавших на это важнейшее месторождение. Потому что на его разработку - участвуя в соответствующем тендере - участвовали, кроме Росатома, несколько китайских компаний и одна американская. Москва опередила не только Вашингтон, но даже Пекин.

А ведь западные страны сами активно ведут процесс приобретения литиевых месторождений по всему миру. Идет и укрупнение соответствующих бизнес-структур. В частности, в мае сообщалось о слиянии двух крупных компаний - американской и австралийской - владеющими литиевыми рудниками в Аргентине и Канаде. Новообразованная компания станет четвертым в мире по величине производителем лития.

Важность лития для России описывал некоторое время назад замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов: «В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только в настоящий момент из Боливии».

Не только из-за границы



Таким образом, можно считать, что проблема поставок лития в Россию на сегодня разрешена. Кроме того, и экспансия России на мировом рынке лития является, несомненно, большим успехом. Однако месторождения имеются и в самой России.

С 1941 по 1997 гг. металл активно добывался на Завитинском месторождении. Сегодня наиболее перспективными считаются Колмозерское и Полмостундровское месторождения в Заполярье, которые совместно собираются разрабатывать «Росатом» и «Норильский никель».

В целом, по разным оценкам, по запасам лития наша страна занимает третье место в мире. «Запасов лития, которые у нас разведаны в стране, достаточно для того, чтобы обеспечить свою потребность и в том числе наладить поставки за рубеж», заявил по этому поводу в четверг министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Однако до тех пор, пока будет развернуто полноценная и масштабная добыча данного сырья, могут пройти еще годы. Все это время поставки из Боливии будут иметь для нашей страны определяющее значение.

