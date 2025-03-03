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    32 комментария
    3 марта 2025, 13:00 • Экономика

    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая

    Эксперт: Россия и США отдали рынок редкоземельных металлов Китаю

    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, почему Россия так сильно отстала в их производстве, есть ли у нас свои технологии и чем поможет опыт Китая в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, директор компании «ТДМ96», которая более 15 лет занимается поставкой редкоземельных металлов из Китая.

    Минпромторг озвучил цель нарастить производство редкоземельных металлов в России до 50 тыс. тонн и оценил эти ресурсы в 100 млрд рублей. Более того, Россия предложила США принять участие в развитии этой отрасли.

    Интерес к этим металлом объясняется тем, что они нужны в производстве любых высокотехнологичных продуктов - смартфонов, электромобилей, лазеров, самолетов, медицинского оборудования, и не только в гражданской, но и в оборонной промышленности.

    Россия имеет пока скромные объемы производства этих элементов. Если Китай производит 270 тыс. тонн РЗМ, а США - 45 тыс. тонн, то Россия всего 2,6 тыс. тонн в год (по американским данным). В итоге Китай занимает 70% мирового рынка, США - 11,5%, а Россия - менее 1%. Всего в мире производится 390 тыс. тонн таких металлов.

    Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, есть ли у России свои технологии по их добыче и производству и чем нам поможет опыт Китая, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал директор компании «ТДМ96», которая более 15 лет занимается поставкой редкоземельных металлов из Китая, Александр Топорков.

    ВЗГЛЯД: Почему в мире началась такая гонка за редкоземельные металлы? Они срочно стали нужны тем же США? У кого будет доступ к недорогим редкоземельным металлам, тот будет властелином в будущем, такая логика? США не хотят зависеть от Китая по этим металлам, чтобы не потерять свое экономическое лидерство?

    Александр Топорков: Здесь скорее подойдет словосочетание «технологическая безопасность», потому что и Америка, и Россия отдали рынок РМ (редких металлов) и РЗМ (редкоземельных металлов) в руки Китая, а современные технологии уже никак не представить без них.

    Технологическая безопасность выражается в снижении зависимости от других стран, тем более стран, претендующих на определенную доминанту в мире (особенно сейчас), поэтому РМ и РЗМ играют ключевую роль в технологической независимости.

    В зависимость от Китая Россия и Америка попали еще в нулевых, когда КНР оформилась как монополист в этой отрасли. У Америки были и остаются свои источники РЗМ, причем разработанные, но неспособность в моменте конкурировать с китайскими компаниями привела к сокращению, а в некоторых случаях и к закрытию предприятий этой отрасли. А Россия и вовсе не особенно обращала внимание на эту отрасль, потому что были другие проблем.

    ВЗГЛЯД: Почему Россия, имея богатый набор редкоземельных металлов, серьезно отстает от Китая по их производству? Что нам мешало развиваться?

    А.Т.: Россия до 2014 года не ставила вопрос технологической безопасности. Только на рубеже 2018-2019 годов появились первые «дорожные карты» по многим технологическим отраслям.

    Поэтому Россия не отстает от Китая на рынке РЗМ, мы просто на этом рынке отсутствовали. Как до сих пор отсутствуем на рынке смартфонов, микроэлектроники и в других смежных наукоемких отраслях. Просто никто этим не занимался, всех устраивал дешевый рынок Китая, даже Америку. И только в тот момент, когда Китай начал использовать РМ и РЗМ в качестве весомого рычага при ведении новых санкционных войн (еще в первый срок президентства Трампа), все увидели, что Китай один на этом рынке и может легко им манипулировать.

    ВЗГЛЯД: Как Китаю удалось достичь текущих высот? Китай добывает 270 тыс. РМ и РЗМ, и занимает от 70% до 90% от общемирового производства. Что он делал, чтобы этого добиться, и какой опыт мы могли бы перенять?

    А.Т.: Китай поступил мудро. Еще в середине 1980-х годов Китай обратил внимание, что их извечные враги японцы активно приобретают их РМ и РЗМ в виде полуфабрикатов. И уже потом японцы возвращают на китайский рынок товары с высокой добавленной стоимостью - машины, электронику. Пекин сделал вывод: надо продавать не полуфабрикаты, а продукты высокого передела - оксиды и металлы РМ и РЗМ. Китай стал повышать уровень передела, зарабатывать на Японии больше и вкладывать это в развитие своей страны.

    Поэтому перенять опыт Китая нам вряд ли удастся - ни временной, ни ситуативной схожей концепции уже не будет. Развиваться надо самостоятельно. К тому же руда, содержащая РМ и РЗМ, у нас сложнее, чем у китайцев, поэтому их опыт нам даже геологически не подойдет.

    Когда в России остро встал вопрос о технологической безопасности, производственники столкнулись с бюрократией. У чиновников возник вопрос, нужно ли в России сперва развивать внутренних потребителей РЗМ, а потом создавать производство отечественных редкоземельных металлов, или наоборот: сначала создать производство отечественных РЗМ, чтобы под них появились потребители внутри страны. Из-за этих сомнений отрасль долгое время стояла.

    Если и перенимать опыт Китая, то в этом: они не развивали рынок РМ и РЗМ для своих внутренних потребителей, их просто не было. Они создали производство, под которое уже появились внутренние технологические потребители.

    Да, Китай копировал и продолжает копировать ведущие технологические производства (электромобили, смартфоны, электронику и т.д.), но делают это на своем сырье.

    ВЗГЛЯД: Минпромторг ставит цель начать добывать 50 тыс. тонн РЗМ к 2030 год стоимостью 100 млрд рублей. Что для этого необходимо?

    А.Т.: Минпромторг намерен открыть в 2028 году в Глазове (Удмуртия) завод по производству редкоземельных магнитов на базе Чепецкого механического завода. Логично: этот завод извлекает металлы из руд (гидрометаллургия), поэтому сам Бог велел ему заниматься сепарацией РМ, РЗМ и тугоплавких металлов. Завод именно на тугоплавком ниобии специализируется.

    Однако китайский поезд мчится уже на небывалой скорости, и угнаться за ним тяжело. Поэтому сомневаюсь, что наши редкие и редкоземельные металлы станут продавать на экспорт, где господствует Поднебесная. Как составить конкуренцию Китаю, который обеспечивает своим материалом абсолютно все технологические державы? Как убедить Японию покупать наши редкоземельные металлы, но дороже? Наверно, никак.

    Поэтому России надо добывать определенное количество тонн РМ и РЗМ надо, чтобы обеспечить в первую очередь внутреннего потребителя и чтобы замкнуть технологическую безопасность на собственной материальной базе.

    Технологии в России есть и для лазеров, и для электромобилей, и для электроники, поэтому создание международных кооперативов или консорциумов - это лишь политические ходы, не более того.

    ВЗГЛЯД: Какие еще есть конкуренты у России, кроме Китая, на мировом рынке по РЗМ, который, как ожидается будет расти на 10% в год?

    А.Т.: Серьезный конкурент - это Америка. У американцев есть свое производство, в том числе завод в Эстонии Molycorp Silmet. Потенциальный конкурент еще - Бразилия, если брать по изведанным и признанным мировым научным сообществом данным о запасах РМ и РЗМ. Но интересно, кто успеет включиться быстрее в эту гонку, и кто эту гонку осилит?

    ВЗГЛЯД: Дональд Трамп говорит об огромных залежах РЗМ на Украине на 500 млрд долларов. Насколько обоснованы такие оценки, на ваш взгляд?

    А.Т.: Американцам интересен титан и литий. Все то, что так широко использует в своих производствах правая рука Трампа - Илон Маск. Что касается Украины, то в ее восточных областях действительно есть РМ и даже РЗМ, в советское время там были сильные предприятия этой отрасли.

    И, по-моему, одно даже действует до сих пор, хотя не могу с уверенностью утверждать. По крайней мере до 2014 года на нашем рынке были украинские материалы. Но были они "свежими" или с госхранения, то есть с советских складов, или 50 на 50 - вопрос.

    Но точно так же предприятия по РМ и РЗМ были и в Киргизии, и в Казахстане. Почему американцы не договариваются с постсоветскими республиками? И когда США успели сделать свою независимую геологоразведку на Украине, чтобы быть уверенными в этих феноменальных цифрах?

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    Как Россия попала в редкоземельную зависимость от Китая

    Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, почему Россия так сильно отстала в их производстве, есть ли у нас свои технологии и чем поможет опыт Китая в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, директор компании «ТДМ96», которая более 15 лет занимается поставкой редкоземельных металлов из Китая. Подробности

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