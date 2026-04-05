NHK: Вулканический пепел Фудзи может остановить резервные генераторы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телеканал NHK совместно с НИИ изучения Фудзи в Яманаси провел эксперименты, которые подтвердили, что в случае извержения вулкана Фудзи, выпадение вулканического пепла может привести к остановке не только основной подачи электричества, но и резервных генераторов, передает РИА «Новости». Извержения Фудзи в среднем происходят раз в сто лет, однако с последнего прошло уже более трехсот лет, что увеличивает вероятность нового события в ближайшее время.

По оценкам экспертов, при повторении извержения масштаба 1707 года в префектуре Сидзуока слой пепла достигнет 266,2 сантиметра, в Канагава – 26,6 сантиметра, а в Токио – около 10 сантиметров. На основании опыта других извержений известно, что при накоплении пепла более трех сантиметров происходят массовые отключения электричества. В столичной зоне без света могут остаться около 400 тыс. домов.

Даже резервные генераторы не гарантируют бесперебойную работу: если слой пепла превышает семь сантиметров, фильтры подачи воздуха забиваются, давление падает и мощность снижается. При толщине пепла в 27,5 сантиметров генератор полностью останавливается. Японские компании, включая водопроводные службы и дата-центры, разрабатывают специальные меры для снижения риска остановки подачи электричества в случае сильного пеплопада.

Ученые предупреждали, что извержения вулканов вдоль Огненного кольца, включая гору Фудзи, могут привести к локальным выпадениям пепла и связанным с этим проблемам с инфраструктурой. Пепел от извергающегося камчатского вулкана Шивелуч выпадает на населенные пункты и создает угрозу для авиации.