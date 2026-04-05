После крушения сухогруза в Азовском море организовали поиски пропавших моряков

В Азовском море организовали поиски пропавших моряков с затонувшего судна

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, все спасенные получили медицинскую помощь на месте, с ними также работают психологи. Капитан судна госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, остальные члены экипажа проходят амбулаторное лечение.

«Поиски пропавших моряков, конечно, организованы – сейчас это главная задача. Работают все профильные службы, и если людей еще можно найти, их обязательно найдут», – сказал Василенко РИА «Новости».

Василенко добавил, что сухогруз полностью затонул после атаки украинского беспилотника и его подъем в ближайшее время не планируется.

«Сейчас приоритет – найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море. Он уточнил, что девять членов экипажа сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. При атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море погибли два человека.