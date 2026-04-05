После крушения сухогруза в Азовском море организовали поиски пропавших моряков

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В Азовском море организовали поиски пропавших моряков с затонувшего судна
Спасенные после крушения в Азовском море моряки находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, пропавших моряков ищут, рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
По его словам, все спасенные получили медицинскую помощь на месте, с ними также работают психологи. Капитан судна госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, остальные члены экипажа проходят амбулаторное лечение.
«Поиски пропавших моряков, конечно, организованы – сейчас это главная задача. Работают все профильные службы, и если людей еще можно найти, их обязательно найдут», – сказал Василенко РИА «Новости».
Василенко добавил, что сухогруз полностью затонул после атаки украинского беспилотника и его подъем в ближайшее время не планируется.
«Сейчас приоритет – найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море. Он уточнил, что девять членов экипажа сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. При атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море погибли два человека.