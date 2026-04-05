Экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана

Отключение света из-за дождей произошло в 139 населенных пунктах Дагестана
В Дагестане после сильных дождей произошло аварийное отключение электроснабжения в 139 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Отмечается, что отключения зафиксированы в 14 муниципальных районах, восстановительные работы планируют завершить к 20:00 по московскому времени 5 апреля. В случае необходимости работы могут быть продолжены и на следующий день, передает РИА «Новости».
Пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» сообщает, что наибольшие повреждения линий электропередачи наблюдаются в горных районах, где прошли дожди со снегом, а также случились оползни и камнепады. Речь идет о Карабудахкентском, Ахтынском, Каякентском, Лакском, Акушинском, Гергебильском, Гунибском, Левашинском, Табасаранском, Кайтагском, Дербентском, Бабаюртовском, Касумкентском, Унцукульском районах, а также о Махачкале.
В воскресенье ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.
Ранее в Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дома и дороги остались подтопленными в шести селах Дагестана.