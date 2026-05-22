Президентская платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги восьми лет
За восемь лет работы президентская платформа«Россия – страна возможностей» объединила более 25 млн человек из 89 регионов страны и 150 государств, реализовав свыше 60 масштабных проектов.
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» отмечает восемь лет со дня основания.За время своего существования она провела более 60 конкурсов, олимпиад и проектов различной направленности. Главная цель платформы заключается в создании равных условий для самореализации граждан, готовых трудиться на благо страны.
Генеральный директор платформы Андрей Бетин подчеркнул значимость достигнутых результатов.
«Наши проекты – «Лидеры России», «Время героев», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», а также десятки других конкурсов и олимпиад – это пространства, где создаются настоящие команды: управленческие, боевые, профессиональные, семейные. Здесь люди учатся слышать друг друга, доверять и брать ответственность. И каждый раз убеждаются: общий результат всегда больше суммы индивидуальных усилий. За восемь лет мы вместе доказали: социальные лифты, выстроенные в стране по инициативе Президента, – работают в реальной жизни, меняя судьбы людей. И главное доказательство – живые истории наших участников. Спасибо каждому, кто с нами. Впереди – новые горизонты», – заявил Бетин.
Благодаря участию в проектах тысячи людей смогли кардинально изменить свою жизнь: получить новую профессию, продвинуться по карьерной лестнице, приобрести жилье или отправиться в путешествие по России.
Экосистема включает в себя такие инициативы, как «Я – профессионал», «Цифровой прорыв» и программы Мастерской управления «Сенеж». Платформа открыта для каждого желающего независимо от возраста и места проживания.