В Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен на землях отгонного животноводства, находящихся на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, передает ТАСС. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, речь идет о территориях, где расположены земли села Цияб-Цилитли Цилитлинского сельсовета Гумбетовского района, а также земли села Новокули Новокулинского сельсовета Новолакского района.

Ранее стало известно, что в результате непогоды более 970 жилых домов в шести населенных пунктах республики остаются подтопленными. Власти ведут работы по устранению последствий стихии и контролируют ситуацию на местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. Позже в пяти городах и трех районах республики объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий непогоды. К началу апреля в Дагестане более тысячи жилых домов остались подтопленными после прошедших ливней.