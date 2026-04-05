В Дагестане из-за непогоды ввели режим ЧС для животноводов
Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды введен в Дагестане на отдельных территориях отгонного животноводства, расположенных на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен на землях отгонного животноводства, находящихся на границах Кумторкалинского, Бабаюртовского, Гумбетовского и Новолакского районов, передает ТАСС. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, речь идет о территориях, где расположены земли села Цияб-Цилитли Цилитлинского сельсовета Гумбетовского района, а также земли села Новокули Новокулинского сельсовета Новолакского района.
Ранее стало известно, что в результате непогоды более 970 жилых домов в шести населенных пунктах республики остаются подтопленными. Власти ведут работы по устранению последствий стихии и контролируют ситуацию на местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений. Позже в пяти городах и трех районах республики объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий непогоды. К началу апреля в Дагестане более тысячи жилых домов остались подтопленными после прошедших ливней.