Москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Макарова рассказала, что прохладная погода с небольшими осадками ожидается в Москве на следующей неделе, сообщает ТАСС. По ее словам, максимальная температура в столичном регионе не превысит 14 градусов тепла.

Макарова отметила: «В понедельник ночью преимущественно без осадков. Тенденция на понижение температурного фона сохранится, хотя в понедельник днем прогрев будет немного больше». В Москве ожидается температура ночью плюс 4 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4, днем возможен небольшой дождь и температура в городе плюс 11-13, по области до плюс 14. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Во вторник и среду сохранится облачная погода с небольшими дождями ночью. Температура во вторник ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем – плюс 8-13. В среду ночью температура понизится до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – плюс 8-13, при этом ветер будет слабым. Ночью в отдельных районах возможно выпадение мокрого снега из-за отрицательных температур.

В четверг и пятницу также прогнозируются небольшие осадки: ночью температура опустится до минус 3 – плюс 2, днем – плюс 5-10. На выходных, 11 и 12 апреля, ожидаются прояснения, местами возможны небольшие осадки, температурный фон существенно не изменится.

Синоптик подчеркнула, что с учетом предстоящего похолодания температура в Московском регионе вернется к климатической норме для этого времени года.

