Женщина погибла при оползне в Дагестане

В селе Кирки Кайтагского района Дагестана произошёл оползень, в результате которого погибла женщина, сообщает РИА «Новости». Её тело обнаружили под завалами разрушенного дома. Кроме того, пострадал мужчина, находившийся рядом в момент происшествия.

Глава Кайтагского района Запир Гасанов ранее уточнил, что один жилой дом полностью разрушен, а в числе жителей был один пропавший без вести. После спасательных работ стало известно, что жертвой стала женщина.

Местные власти и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия оползня и оказывают помощь пострадавшему мужчине. Специалисты обследуют территорию на предмет возможных дополнительных обрушений и других пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дербентском районе Дагестана началась массовая эвакуация жителей после разрушения защитного сооружения.

Власти Махачкалы эвакуировали около 300 человек из четырех многоквартирных домов из-за угрозы обрушения после сильного ливня и подтопления. Несколько улиц в Махачкале оказались затоплены из-за продолжительного дождя.