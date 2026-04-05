В Махачкале эвакуировали 300 жителей многоэтажных домов из-за угрозы обрушения

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что угроза обрушения сохраняется в четырёх многоэтажных домах на улице Айвазовского в Махачкале, из которых были эвакуированы около 300 жителей. Территория вокруг зданий оцеплена, эвакуация прошла оперативно. В этих домах расположено свыше 100 квартир, пишет ТАСС.

Ранее очевидцы засняли на видео разрушение многоквартирного дома в Махачкале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале организовали эвакуацию жителей микрорайона Пальмира из-за подтоплений. ФПК отменила поезд Дербент – Москва из-за подтопления ж/д путей в Дагестане.

В воскресенье ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.