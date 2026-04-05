Очевидцы засняли на видео разрушение многоквартирного дома в Махачкале
В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом, а соседнее многоэтажное здание оказалось под угрозой обрушения, произошедшее попало на видео.
В Махачкале в результате наводнения обрушился трехэтажный многоквартирный дом, сообщают «Аргументы и Факты». Рядом расположенная пяти- или шестиэтажная многоэтажка также находится под угрозой обрушения.
Жители города опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах слышно, как группа людей, находясь на безопасном расстоянии, кричит и призывает окружающих покинуть опасную зону. Одно из видео фиксирует момент, когда трехэтажное здание уже разрушено, а рядом виднеется еще одна многоэтажка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале организовали эвакуацию жителей микрорайона Пальмира из-за подтоплений.
Ранее ФПК отменила поезд Дербент – Москва из-за подтопления ж/д путей в Дагестане.
В воскресенье ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.