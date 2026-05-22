Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
В США отложили казнь из-за неспособности медиков найти вену у приговоренного
Властям американского штата Теннесси пришлось отложить приведение в исполнение смертного приговора из-за неудачной попытки ввести осужденному смертельную инъекцию.
Губернатор штата Билл Ли предоставил 57-летнему Тони Каррутерсу отсрочку исполнения наказания сроком на один год, передает РИА «Новости».
Изначально казнь планировалась на четверг, однако сотрудники исправительного учреждения не смогли обнаружить у осужденного подходящую вену для установки катетера.
Подобные инциденты при проведении смертельных инъекций происходят в США не впервые и заставляют власти искать альтернативные методы.
Так, ранее в штате Айдахо на фоне аналогичных проблем с катетерами утвердили закон, возвращающий расстрел в качестве основного способа казни.
Тони Каррутерс был приговорен к высшей мере наказания за убийство трех человек, совершенное в 1994 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США официально внесло использование расстрельной команды в перечень разрешенных способов лишения жизни осужденных.
Ранее в Айдахо из-за невозможности поставить капельницу со смертельной инъекцией сорвалась казнь серийного убийцы Томаса Крича.