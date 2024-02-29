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    Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада
    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»
    Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье
    В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

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    29 февраля 2024, 09:13 • Новости дня

    В США не смогли казнить убийцу из-за ошибки врачей

    В США не смогли казнить 73-летнего убийцу Томаса Крича из-за ошибки врачей

    Tекст: Александра Юдина

    Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил о несостоявшейся казни 73-летнего Томаса Крича из-за того, что медики не смогли поставить ему капельницу со смертельной инъекцией.

    Уточняется, что медики не смогли установить капельницу Кричу, из-за чего казнь не состоялась. Убийцу вернут в камеру, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что срок исполнения приговора истекает за минуту до полуночи (по местному времени), после этого будут рассмотрены «дальнейшие шаги».

    Крич находится в тюрьме почти 50 лет, первоначально получив смертный приговор за ряд убийств, который впоследствии заменили на пожизненное заключение.

    Мужчина признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек, сообщает ABC со ссылкой на судебные документы.

    Позднее, в 1980-х годах, Крич расправился с сокамерником, из-за чего и был приговорен к казни.

    В конце января американец Кеннет Юджин Смит, которого впервые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.

    28 февраля 2024, 11:56 • Новости дня
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

    Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, состоявшие в «иностранном легионе» Украины, рассказали пранкерам об ошибках украинского командования.

    Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

    Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

    Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

    «Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

    При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

    Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

    Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

    Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

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    28 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

    Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье

    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В свете обострившейся ситуации в Приднестровье, в сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

    В эфире одного из ток-шоу политик предостерегает Запад от попыток дестабилизировать регион, напоминая о складе оружия в Колбасне, которого, по его словам, хватит на всю третью мировую войну в Европе, передает Lenta.Ru.

    «Если взорвать этот склад, Европа содрогнется, – заявлял Жириновский, – Наш ответ будет жестким. Мы заранее предупреждаем: вы умоетесь кровью и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. Никто вас не защитит. Мы всех вас достанем».

    Он подчеркивал, что Молдавия – маленькая страна, где дислоцированы отборные российские войска, способные «пропахать пол-Европы». Поэтому Жириновский призывал Запад «сидеть скромно».

    28 февраля 2024 года съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию с просьбой о помощи к России в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

    Ранее Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила о стремлении киевского режима разжечь конфликты в Приднестровье и на Кавказе.

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    28 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи

    Затулин: Обращение Приднестровья будет рассмотрено после того, как оно поступит в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Государственную думу, вопросом займется Совет Госдумы, сообщил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

    Затулин подчеркнул, что сейчас не готов прогнозировать решение Совета Госдумы, который будет по этому поводу вести обсуждение и принимать решение на основе консультаций с российским президентом и МИД, передает РИА «Новости».

    Ранее участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

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    28 февраля 2024, 20:21 • Новости дня
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    @ Я.Юровский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российских военных необходимо снабжать зенитными ракетами в достаточном объеме на фоне поставок вооружений киевскому режиму, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании ВПК.

    Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.

    В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.

    В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.

    Сталин тогда привел в пример завод №18, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день, а завод №1 «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

    «Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», – дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

    Он пояснил прочитанное. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.

    Ранее Медведев также зачитывал телеграмму Иосифа Сталина, говоря о необходимости улучшить работу ВПК. «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – цитировал тогда документ зампред СБ России.

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    28 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США являются самым агрессивным государством в современной истории, с 1945 года американцы более 150 раз нарушили суверенитет других стран, заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

    Он в интервью «Российской газете» сообщил, что США – это наиболее агрессивное государство современной истории, поскольку Соединенные Штаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира, передает ТАСС.

    Как указал Патрушев, по самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс.

    В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США не вмешиваться в дела республики. Кроме того, Китай также призвал США перестать вмешиваться в дела КНР.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Венесуэлы Николас Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона.

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    28 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

    Резолюция содержит обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой реализации мер по защите Приднестровья «в условиях усиления давления Молдовы», передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что республика «столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера».

    Москву просят учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

    Ранее сообщалось, что Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья.

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    28 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье

    Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в Приднестровье развивается по неблагоприятному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

    «Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», – сказал он, комментируя принятие приднестровскими депутатами резолюции об обращении за помощью к России в вопросе урегулирования отношений с Молдавией, передает РИА «Новости».

    Постпред добавил, что в Вене российская сторона настаивает на том, чтобы председательствующая в ОБСЕ Мальта уделила особое внимание сложившейся ситуации. Лукашевич подчеркнул, что на обоих берегах Днестра продолжается полевое присутствие ОБСЕ.

    В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.

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    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    28 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Восстановлена уничтоженная ВСУ при отступлении физическая защита ЗАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    По его словам, создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо. Лихачев отметил, что все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, при этом сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, передает РИА «Новости».

    В январе эксперты МАГАТЭ обнаружили мины по периметру ЗАЭС. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что мины вокруг ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов.

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    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

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    28 февраля 2024, 15:42 • Новости дня
    Гатилов: Решение Суда ООН дезавуирует антироссийские резолюции СПЧ

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Международного суда ООН, который отверг все обвинения Киева в адрес Москвы, полностью дезавуирует принятые ранее Советом ООН по правам человека (СПЧ) антироссийские резолюции, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Суд, по его словам, признал ничтожными претензии и обвинения, на которых базируются эти документы, передает ТАСС.

    Принятое в конце января судебное решение, как отметил дипломат, «наглядно демонстрирует, что в основе указанных резолюций лежат клеветнические утверждения украинских властей и их западных спонсоров».

    Напомним, Международный суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по иску 2017 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему межнациональная инстанция приняла именно такое решение.

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    28 февраля 2024, 10:59 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
    «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «АвтоВАЗ» начал серийное производство модели Lada Vesta, оснащенной автоматической трансмиссией, первая партия таких автомобилей уже выпущена.

    Как говорится в сообщении компании, производитель планирует устанавливать автоматическую коробку на все модели семейства Vesta, передает ТАСС.

    Там добавили, что «АвтоВАЗ» объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым модернизированным мотором 1.8Evo (122 л. с.) и автоматической коробкой передач. Новый мотор прошел полный цикл испытаний, а для установки автоматической трансмиссии были модернизированы тормозная и топливная системы автомобиля, также появилась новая опора силового агрегата.

    Ранее «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    28 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    Спецназовцев НАТО заметили на Украине среди летчиков, связистов и в заградотрядах
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные неоднократно замечали присутствие спецназа стран НАТО в рядах ВСУ среди летчиков, связистов, наводчиков высокоточного оружия, а также в заградотрядах, сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, выполняющего задачи на артемовском участке фронта.

    По его словам, представителей сил спецопераций стран НАТО давно заметили на Артемовском направлении. Он добавил, что из западных спецназовцев состоят заградотряды, не дающие отступать украинцам, особенно поляки себя проявили, передает РИА «Новости».

    Российский штурмовик добавил, что иностранные спецподразделения также зафиксированы среди связистов, летчиков, наводчиков, военных консультантов. Он подчеркнул, что такого количества «качественных пилотов» у Украины никогда не было.

    По словам командира, известно, что все спецоперации планируются иностранными подразделениями, причем раньше их пытались представить добровольцами и наемниками, но постепенно все становится на свои места. Он добавил, что под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких спецов, после чего оборона на этом участке посыпалась, а украинцы бежали.

    Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

    Коментарии (12)
    28 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»

    Российский сенатор призвал англичан защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством

    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков раскритиковал профессора «черной теологии» Оксфорда Энтони Редди за его обвинения первохристиан в расизме, указав, что британцам нужно защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством и колонией пришлых народов.

    «Что это за бредовое звание «профессор черной теологии»? Теология не бывает черной, белой или цветной. Если так пойдет, то скоро в Британии, где на уровне культуры и в СМИ быстро утверждается антибелый расизм, объявят «черной» и математику, и философию, и физику... И все это при потворстве слабеющей, теряющей историческую идентичность, бывшей британской нации. В Лондоне все рвутся Украину защищать... Им бы самих себя защитить, а то вскоре и вправду станут этническим меньшинством и колонией пришлых народов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    15 февраля профессор Оксфорда обвинил первохристиан в расизме. «Самая вопиющая вещь, с которой нам приходится бороться, – это нормализация превосходства белой расы. Оно исказило природу Церкви и саму ткань того, что мы называем христианством», – сказал Редди.

    Хотя христианство, по его словам, «было создано как движение маргиналов и угнетенных», белые правители быстро принялись использовать религию как оружие для захвата земель и угнетения других культур. Этому способствовало «искажение со стороны первохристиан», которые, по словам Редди, вздумали обвинять в смерти Христа евреев, а не римского прокуратора Понтия Пилата.

    В итоге со временем все больше людей стали верить, будто Христос был белым европейцем, как и они, продолжил он. Эти выдумки, по его мнению, легли в основу белого превосходства, в том числе рабовладения в США, а сегодня проявляются в росте популярности Дональда Трампа.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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