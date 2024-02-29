В США не смогли казнить убийцу из-за ошибки врачей

В США не смогли казнить 73-летнего убийцу Томаса Крича из-за ошибки врачей

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что медики не смогли установить капельницу Кричу, из-за чего казнь не состоялась. Убийцу вернут в камеру, передает РИА «Новости».

Отмечается, что срок исполнения приговора истекает за минуту до полуночи (по местному времени), после этого будут рассмотрены «дальнейшие шаги».

Крич находится в тюрьме почти 50 лет, первоначально получив смертный приговор за ряд убийств, который впоследствии заменили на пожизненное заключение.

Мужчина признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек, сообщает ABC со ссылкой на судебные документы.

Позднее, в 1980-х годах, Крич расправился с сокамерником, из-за чего и был приговорен к казни.

В конце января американец Кеннет Юджин Смит, которого впервые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.