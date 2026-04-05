Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения

Tекст: Ольга Иванова

Около 800 домохозяйств были эвакуированы в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев.

«В связи с переливом реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, произошло разрушение защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Урсун и Плана. В настоящее время производится эвакуация жителей. Около 800 домохозяйств уже эвакуированы в пункты временного размещения», – заявил Аллахвердиев.

По данным местных властей, всем эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь, в том числе предоставляется горячее питание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Махачкалы эвакуировали около 300 человек из четырех многоквартирных домов из-за угрозы обрушения после сильного ливня и подтопления. Несколько улиц в Махачкале оказались затоплены из-за продолжительного дождя.