Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения
В Дербентском районе Дагестана началась массовая эвакуация жителей после разрушения защитного сооружения и перелива реки, затронувшего несколько населенных пунктов.
Около 800 домохозяйств были эвакуированы в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев.
«В связи с переливом реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, произошло разрушение защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Урсун и Плана. В настоящее время производится эвакуация жителей. Около 800 домохозяйств уже эвакуированы в пункты временного размещения», – заявил Аллахвердиев.
По данным местных властей, всем эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь, в том числе предоставляется горячее питание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Махачкалы эвакуировали около 300 человек из четырех многоквартирных домов из-за угрозы обрушения после сильного ливня и подтопления. Несколько улиц в Махачкале оказались затоплены из-за продолжительного дождя.