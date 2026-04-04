Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов», благодаря чему вышел на первое место в Российской премьер-лиге, набрав 51 очко.
Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, обыграв самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1, передает ТАСС. Матч 23-го тура прошел на «Газпром-Арене» в Петербурге.
В составе «Зенита» голы забили Джон Джон на 49-й минуте и Александр Соболев на 55-й. Соболев отличился уже в четвертом матче чемпионата подряд. За гостей единственный мяч на 75-й минуте забил Сергей Бабкин.
Для «Крыльев Советов» это был первый матч после смены главного тренера: Магомед Адиев покинул свой пост, а исполняющим обязанности стал Сергей Булатов. Самарский клуб с 21 очком остается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.
У «Зенита» теперь 51 очко, что позволило обойти «Краснодар», который идет вторым с отставанием в 2 балла и одним матчем в запасе. Следующую игру «Зенит» проведет 12 апреля против «Краснодара», а самарцы днем ранее дома встретятся с «Ахматом».
На следующей неделе обе команды также выступят в полуфиналах «пути регионов» Кубка России: «Зенит» примет «Спартак» 8 апреля, а «Крылья Советов» сыграют против ЦСКА 7 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты московского ЦСКА обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на «СКА-Арене» пройдет матч года с участием российских игроков НХЛ.
Определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.