«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, обыграв самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1, передает ТАСС. Матч 23-го тура прошел на «Газпром-Арене» в Петербурге.

В составе «Зенита» голы забили Джон Джон на 49-й минуте и Александр Соболев на 55-й. Соболев отличился уже в четвертом матче чемпионата подряд. За гостей единственный мяч на 75-й минуте забил Сергей Бабкин.

Для «Крыльев Советов» это был первый матч после смены главного тренера: Магомед Адиев покинул свой пост, а исполняющим обязанности стал Сергей Булатов. Самарский клуб с 21 очком остается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.

У «Зенита» теперь 51 очко, что позволило обойти «Краснодар», который идет вторым с отставанием в 2 балла и одним матчем в запасе. Следующую игру «Зенит» проведет 12 апреля против «Краснодара», а самарцы днем ранее дома встретятся с «Ахматом».

На следующей неделе обе команды также выступят в полуфиналах «пути регионов» Кубка России: «Зенит» примет «Спартак» 8 апреля, а «Крылья Советов» сыграют против ЦСКА 7 апреля.

